Как выяснилось, поджог инструмента стал не единственным их «подвигом» в то утро.
Одну злоумышленницу в отделение полиции «Левобережный» привела мать. 40-летняя женщина опознала свою 17-летнюю дочь на видеоролике в интернете, сообщает novokuznetsk.su.
Девушка учится в одном из местных техникумов. По её словам, всю ночь, пока мамы не было дома, они с подругой гуляли по Новокузнецку. Утром девушки перекусили в павильоне быстрого питания, а затем, прихватив с собой картину со стены, убежали.
После этого юные новокузнечанки отправились в арт-сквер. Там подруга подожгла пианино, а сама она снимала происходящее на телефон.
Вторую участницу происшествия полицейские также установили. Ею оказалась 18-летняя безработная горожанка. Она была доставлена в отдел полиции. Девушка призналась в содеянном и пояснила, что совершила поджог в состоянии алкогольного опьянения.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, ЧП произошло 25 июля. Поджигательницы прославились на всю страну. Сейчас в арт-сквере вместо сожжённого установили новый инструмент.
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Такая же история была с 1970 по 1980 годы в СССР. Чем закончилась та эпоха, должен знать каждый...
Даже если эта картина не представляет никакой художественной ценности, но ведь она не их - это чужое.
Хорошо, если девчонки сделают из всего этого хоть какие-то выводы.
Возможно, прочитают осуждающие отзывы других людей и хоть немного задумаются над своим поведением.
Какое-то наказание им конечно не помешает. Лучше, если бы это были общественные работы. Пусть немного потрудятся и подумают ...
Даже если эта картина не представляет никакой художественной ценности, но ведь она не их - это чужое.
Хорошо, если девчонки сделают из всего этого хоть какие-то выводы.
Возможно, прочитают осуждающие отзывы других людей и хоть немного задумаются над своим поведением.
Какое-то наказание им конечно не помешает. Лучше, если бы это были общественные работы. Пусть немного потрудятся и подумают ...
Даже если эта картина не представляет никакой художественной ценности, но ведь она не их - это чужое.
Хорошо, если девчонки сделают из всего этого хоть какие-то выводы.
Возможно, прочитают осуждающие отзывы других людей и хоть немного задумаются над своим поведением.
Какое-то наказание им конечно не помешает. Лучше, если бы это были общественные работы. Пусть немного потрудятся и подумают ...
Продукт культуры этой власти. Как раз воспитывались и росли при этой несменяемой политической элите.
Такая же история была с 1970 по 1980 годы в СССР. Чем закончилась та эпоха, должен знать каждый...
Продукт культуры этой власти. Как раз воспитывались и росли при этой несменяемой политической элите.
Такая же история была с 1970 по 1980 годы в СССР. Чем закончилась та эпоха, должен знать каждый...
Что такое мягкое наказание? А Вы что хотите-то? Чтобы их посадили? Зачем? Наказание рублём (возмещение материального ущерба) и общественные работы - этого, я считаю, достаточно, и это совсем не "ласково трепи по щечкам".
Что касается визга ... то, как раз сейчас визжите именно Вы.