Как выяснилось, поджог инструмента стал не единственным их «подвигом» в то утро.

Одну злоумышленницу в отделение полиции «Левобережный» привела мать. 40-летняя женщина опознала свою 17-летнюю дочь на видеоролике в интернете, сообщает novokuznetsk.su.

Девушка учится в одном из местных техникумов. По её словам, всю ночь, пока мамы не было дома, они с подругой гуляли по Новокузнецку. Утром девушки перекусили в павильоне быстрого питания, а затем, прихватив с собой картину со стены, убежали.

После этого юные новокузнечанки отправились в арт-сквер. Там подруга подожгла пианино, а сама она снимала происходящее на телефон.

Вторую участницу происшествия полицейские также установили. Ею оказалась 18-летняя безработная горожанка. Она была доставлена в отдел полиции. Девушка призналась в содеянном и пояснила, что совершила поджог в состоянии алкогольного опьянения.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, ЧП произошло 25 июля. Поджигательницы прославились на всю страну. Сейчас в арт-сквере вместо сожжённого установили новый инструмент.