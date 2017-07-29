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Новосибирск: Карта выходных с 28 по 30 июля

В Новокузнецке поджигательницы пианино дали показания

Сегодня 11:30
1151
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ugpressa.ru

Как выяснилось, поджог инструмента стал не единственным их «подвигом» в то утро.

Одну злоумышленницу в отделение полиции «Левобережный» привела мать. 40-летняя женщина опознала свою 17-летнюю дочь на видеоролике в интернете, сообщает novokuznetsk.su.

Девушка учится в одном из местных техникумов. По её словам, всю ночь, пока мамы не было дома, они с подругой гуляли по Новокузнецку. Утром девушки перекусили в павильоне быстрого питания, а затем, прихватив с собой картину со стены, убежали.

После этого юные новокузнечанки отправились в арт-сквер. Там подруга подожгла пианино, а сама она снимала происходящее на телефон.

Вторую участницу происшествия полицейские также установили. Ею оказалась 18-летняя безработная горожанка. Она была доставлена в отдел полиции. Девушка призналась в содеянном и пояснила, что совершила поджог в состоянии алкогольного опьянения.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, ЧП произошло 25 июля. Поджигательницы прославились на всю страну. Сейчас в арт-сквере вместо сожжённого установили новый инструмент.

Комментарии 13
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7 0
Украл, выпил-в тюрьму. Украл, выпил-в тюрьму. Романтика!
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Кам 657
19 2
Продукт культуры этой власти. Как раз воспитывались и росли при этой несменяемой политической элите.
Такая же история была с 1970 по 1980 годы в СССР. Чем закончилась та эпоха, должен знать каждый...
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322 223
4 15
Ну вот, ещё и картину стырили ...
Даже если эта картина не представляет никакой художественной ценности, но ведь она не их - это чужое.
Хорошо, если девчонки сделают из всего этого хоть какие-то выводы.
Возможно, прочитают осуждающие отзывы других людей и хоть немного задумаются над своим поведением.
Какое-то наказание им конечно не помешает. Лучше, если бы это были общественные работы. Пусть немного потрудятся и подумают ...
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Свидетели Путина
10 9
Второе и все последующие пианино будут сожжены. Нельзя разукрашивать (осквернять) святой инструмент и ждать при этом божией милости во спасении оскверненного. Исцеление да прибудет с огнем!
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234
23 3
Ну вот, ещё и картину стырили ...
Даже если эта картина не представляет никакой художественной ценности, но ведь она не их - это чужое.
Хорошо, если девчонки сделают из всего этого хоть какие-то выводы.
Возможно, прочитают осуждающие отзывы других людей и хоть немного задумаются над своим поведением.
Какое-то наказание им конечно не помешает. Лучше, если бы это были общественные работы. Пусть немного потрудятся и подумают ...
Вы бредите. Никаких выводов они не сделают, а если наказание будет мягкое - еще и будут считать, что они лохов обули ,и им можно и дальше так себя вести. Мягкое наказание нельзя еще и потому, что есть резонанс и возмущение в обществе. Размахнулся - бей, а не ласково трепи по щечкам этих куриц. И, может быть, хватит уже все преступления обуевших малолеток прикрывать визгами "ЭТАЖИРИБЕНАК!!!! АНИЖИДЕТИ!!! НИНАДАЛАМАТЬ ЖИЗНЬ!!!!!"?
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234
0 3
Ну вот, ещё и картину стырили ...
Даже если эта картина не представляет никакой художественной ценности, но ведь она не их - это чужое.
Хорошо, если девчонки сделают из всего этого хоть какие-то выводы.
Возможно, прочитают осуждающие отзывы других людей и хоть немного задумаются над своим поведением.
Какое-то наказание им конечно не помешает. Лучше, если бы это были общественные работы. Пусть немного потрудятся и подумают ...
Вы бредите. Никаких выводов они не сделают, а если наказание будет мягкое - еще и будут считать, что они лохов обули ,и им можно и дальше так себя вести. Мягкое наказание нельзя еще и потому, что есть резонанс и возмущение в обществе. Размахнулся - бей, а не ласково трепи по щечкам этих куриц. И, может быть, хватит уже все преступления обуевших малолеток прикрывать визгами "ЭТАЖИРИБЕНАК!!!! АНИЖИДЕТИ!!! НИНАДАЛАМАТЬ ЖИЗНЬ!!!!!"?
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234
0 3
Прошу прощения за дубль, сайт сглючил.
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я
0 20
Кам:
Продукт культуры этой власти. Как раз воспитывались и росли при этой несменяемой политической элите.
Такая же история была с 1970 по 1980 годы в СССР. Чем закончилась та эпоха, должен знать каждый...
Далась тебе несменяемость, вон в пендостане сменилась и страна впала в шизофрению. Ну придёт какой-нибудь чубайсовско- наваляйчик и странуи нас кинет пендосии в ноги, и тогда ты будешь полагаю доволен??? Глупость равносильна смерти.
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234
19 0
Далась тебе несменяемость, вон в пендостане сменилась и страна впала в шизофрению. Ну придёт какой-нибудь чубайсовско- наваляйчик и странуи нас кинет пендосии в ноги, и тогда ты будешь полагаю доволен??? Глупость равносильна смерти.
Кто о чем, а "патриоты" в любой теме про Америку... Казалось бы, при чем тут вообще это... Но нет, надо замыливать новости своей страны криками про негров, которых где-то там линчуют.
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я
14 4
Вы бредите. Никаких выводов они не сделают, а если наказание будет мягкое - еще и будут считать, что они лохов обули ,и им можно и дальше так себя вести. Мягкое наказание нельзя еще и потому, что есть резонанс и возмущение в обществе. Размахнулся - бей, а не ласково трепи по щечкам этих куриц. И, может быть, хватит уже все преступления обуевших малолеток прикрывать визгами "ЭТАЖИРИБЕНАК!!!! АНИЖИДЕТИ!!! НИНАДАЛАМАТЬ ЖИЗНЬ!!!!!"?
У девочек передок зачесался и вот они ходили, искали прынцев. Никто не клюнул и разозлились и решили выпятиться, и в интернете своё свинство пропиарить. Типа, о какие они крррррутенькие и передок трепыхается в нетерпении и обратите на них внимание быдлоидные ночные ***********
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Вася
0 0
Кам:
Продукт культуры этой власти. Как раз воспитывались и росли при этой несменяемой политической элите.
Такая же история была с 1970 по 1980 годы в СССР. Чем закончилась та эпоха, должен знать каждый...
Ну при кардинальной-то смене власти в 90-х при либералах-то дети куда "лучше" были. Пианино не жгли, так... иногда прохожих для развлечения убивали да друг с другом бандами резню устраивали. Отсутствие мозга у "наволнят" удручает.
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322 223
0 0
Вы бредите. Никаких выводов они не сделают, а если наказание будет мягкое - еще и будут считать, что они лохов обули ,и им можно и дальше так себя вести. Мягкое наказание нельзя еще и потому, что есть резонанс и возмущение в обществе. Размахнулся - бей, а не ласково трепи по щечкам этих куриц. И, может быть, хватит уже все преступления обуевших малолеток прикрывать визгами "ЭТАЖИРИБЕНАК!!!! АНИЖИДЕТИ!!! НИНАДАЛАМАТЬ ЖИЗНЬ!!!!!"?
Я брежу? А Вы кто, чтобы так категорично утверждать? Истина в последней инстанции что ли? Сомневаюсь ...
Что такое мягкое наказание? А Вы что хотите-то? Чтобы их посадили? Зачем? Наказание рублём (возмещение материального ущерба) и общественные работы - этого, я считаю, достаточно, и это совсем не "ласково трепи по щечкам".
Что касается визга ... то, как раз сейчас визжите именно Вы.
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Кам 657
0 0
Далась тебе несменяемость, вон в пендостане сменилась и страна впала в шизофрению. Ну придёт какой-нибудь чубайсовско- наваляйчик и странуи нас кинет пендосии в ноги, и тогда ты будешь полагаю доволен??? Глупость равносильна смерти.
Хватит сравнивать и указывать на другие страны, когда ДОМА разруха и нищета. Классовую нетерпимость развили большевики. Пора созидать, а не мерить у кого больше пушка. Под гнетом Америки например живет Япония, сравнивать то к чему пришли там за последние 50 лет, не имею смысла.
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