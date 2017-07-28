В рейтинге представлены песни различных направлений в музыке начиная с 1917 года — от народного стиля до рока.

Список составлен на основе голосования жителей страны. Его подготовили эксперты издания «Русский репортёр», пишут «Известия».

На первой строке расположилась легендарная «Тёмная ночь» Марка Бернеса. Второе и третье места заняли песни Виктора Цоя «Группа крови» и «Перемен».

В топ-100 также вошли песни Земфиры и Юрия Шевчука. Группа ДДТ заняла седьмое место с композициями «Что такое осень» и «В последнюю осень». Песня Земфиры «Прости меня, моя любовь» стоит на 54-ой строке, а «Аривидерчи» — на 69-ой позиции.

Замыкает топ-100 «Гоп со смыком» Леонида Утёсова.