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Эксперты составили топ-100 русских песен столетия

Сегодня 13:00
1889
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
sova.ponominalu.ru

В рейтинге представлены песни различных направлений в музыке начиная с 1917 года — от народного стиля до рока.

Список составлен на основе голосования жителей страны. Его подготовили эксперты издания «Русский репортёр», пишут «Известия».

На первой строке расположилась легендарная «Тёмная ночь» Марка Бернеса. Второе и третье места заняли песни Виктора Цоя «Группа крови» и «Перемен».

В топ-100 также вошли песни Земфиры и Юрия Шевчука. Группа ДДТ заняла седьмое место с композициями «Что такое осень» и «В последнюю осень». Песня Земфиры «Прости меня, моя любовь» стоит на 54-ой строке, а «Аривидерчи» — на 69-ой позиции.

Замыкает топ-100 «Гоп со смыком» Леонида Утёсова.

Комментарии 8
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конь с яйцами
1 4
А как же перлы типа остановите Вите надо выйти?
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Акрихин
0 1
перемен....все ждут перемен))
Каких ?))))
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Кам 725
23 0
Уважаемый Мэр, вместо заморских рок исполнителей, привезите лучше в ГОРОД САД кого-нить из этого списка. Земфиру или Шевчука, можно и Моральный Кодекс. В России много хороших музыкантов. Начните с наших ЛЕГЕНД)))
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Ваня
0 1
А "мало половин" бузовой на каком месте?
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Адик
0 0
Кам:
Уважаемый Мэр, вместо заморских рок исполнителей, привезите лучше в ГОРОД САД кого-нить из этого списка. Земфиру или Шевчука, можно и Моральный Кодекс. В России много хороших музыкантов. Начните с наших ЛЕГЕНД)))
И Шевчука, и Земфиру в свое время тулеевские псы не пустили в выступать в щеглофку.. После такого фашизма ни один уважающий себя рок-артист не поедет сюда по приглашению этих уродов из партии жуликов и воров.
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