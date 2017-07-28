В рейтинге представлены песни различных направлений в музыке начиная с 1917 года — от народного стиля до рока.
Список составлен на основе голосования жителей страны. Его подготовили эксперты издания «Русский репортёр», пишут «Известия».
На первой строке расположилась легендарная «Тёмная ночь» Марка Бернеса. Второе и третье места заняли песни Виктора Цоя «Группа крови» и «Перемен».
В топ-100 также вошли песни Земфиры и Юрия Шевчука. Группа ДДТ заняла седьмое место с композициями «Что такое осень» и «В последнюю осень». Песня Земфиры «Прости меня, моя любовь» стоит на 54-ой строке, а «Аривидерчи» — на 69-ой позиции.
Замыкает топ-100 «Гоп со смыком» Леонида Утёсова.
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Уважаемый Мэр, вместо заморских рок исполнителей, привезите лучше в ГОРОД САД кого-нить из этого списка. Земфиру или Шевчука, можно и Моральный Кодекс. В России много хороших музыкантов. Начните с наших ЛЕГЕНД)))