Путешествия дарят нам яркие эмоции и впечатления. Архитектурные шедевры, история, культура, традиции, этнические мотивы и удивительная природа в самых разных уголках земли вдохновляют наших дизайнеров и художников на создание замечательных коллекций керамической плитки и керамического гранита.

Новинкой 2017 г. стала коллекция «Две Венеции». Это новое путешествие похожее на сказку, потому что оказываешься одновременно в Венеции и Санкт-Петербурге, часто называемом «Северной Венецией». Художники и дизайнеры из Италии и России наполнили новую коллекцию красотой этих двух городов — той самой красотой, из которой прекрасными цветами прорастают лучшие современные и модные тенденции, от которой берут начало оригинальный стиль и индивидуальность, которую ты принимаешь, как нечто естественное, а потом заполняешь ей окружающее пространство.

Успей совершить путешествие по горящему туру вместе с KERAMA MARAZZI. В наших фирменных магазинах вас ждут самые последние новинки керамической индустрии и уникальное горящее предложение — скидки 20% на ВСЕ коллекции KERAMA MARAZZI.

Коллекция Две Венеции серия Даниэли

Новая серия вдохновляет очарованием причудливого, стремящегося к преувеличению стиля барокко, присутствующего в архитектуре Венеции и Санкт-Петербурга. Сочетание красного и черного цветов с бежевым, дополненное золотом, характерно для барокко. Проступающий дамасский орнамент, структура с стиле capitone или каретная стяжка, роскошные декоративные элементы — создадут поистине роскошный интерьер.

Коллекция Две Венеции, серия Буранелли

Серия «Буранелли» достойное предложение для любителей минимализма и простых решений в интерьере. Шестиугольная керамическая плитка. Два моноколора: черный и белый. Гладкая поверхность, матовая глазурь. Четыре декора, выполненные методом шелкографии, с лаконичными геометрическими рисунками. Достойное предложение для любителей минимализма и простых решений в интерьере.

Неаполитанская коллекция, серия Аверно

«Аверно» объемная серия, насыщенная декоративными элементами, в которой переплетаются разные стили: современный, национальный и фантазийный.

Поверхность плитки словно окрашена кистью — в стиле «pennellato» («пенне-латто»), краска кажется слегка размытой, как будто художник наносил её широкими мазками. Благодаря улучшенной цифровой печати рисунок приобретает большую чёткость, насыщенность и глубину. Два декоративных панно «Портрет» и «Рыбы — это работы известного итальянского художника-керамиста Франко Кализе.

Неаполитанская коллекция, серия Беневенто

Серия «Беневенто» — обрезная керамическая плитка большого формата. Цифровая печать, матовая глазурь. Прекрасная имитация строительного материала — цемента — на гладкой и оригинально структурированной поверхности. Стильно, сдержано, современно.

Неаполитанская коллекция, серия Искья

Искья — самый большой и один из красивейших островов Неаполитанского залива. Серия «Искья» — обрезная керамическая плитка большого формата. Яркая фоновая плитка с глянцевой поверхностью, поверхность которой словно окрашена кистью — в стиле «pennellato» («пеннелатто»). Свежие оттенки фоновой плитки позволят вам ощутить свежесть и глубину морского побережья.

Неаполитанская коллекция, серия Виланелла

Серия «Вилланелла» — керамическая плитка с глянцевой поверхностью в двух вариациях, гладкая и соструктурой «диамантато» (грань). Декоративные элементы с доработкой металликом создают эффект исчезающего и появляющегося рисунка: декоры «Вилланелла Цветы» и «Вилланелла Геометрия».

Керамический гранит, серия Дувр

Серия «Дувр» представлена в двух цветах — коричневом и оригинальном серо-голубом. Структура дерева, для смелых интерьеров, в котором пол будет играть солирующую партию.

Неаполитанская коллекция, серия Капри

Серия «Капри» — керамическая плитка. Стильная, модная, яркая. Новая серия насыщена декоративными элементами и разнообразной фоновой плиткой в стиле майолики и имеет структуру «тарелка». Эта структура стремительно завоёвывает всё большую и большую популярность, благодаря имитации ручной работы, что всегда ценится особо и добавляет интерьеру элемент эксклюзивности.

Английская коллекция, серия Белгравия — одна из самых богатых на декоративные элементы. Матовая плитка этой серии имитирует камень перлино бьянко и перлино росс на гладкой и структурированной поверхности в стиле резных панелей «буазери».

Керамический гранит, серия Каравелла

В эпоху Великих географических открытий многие римляне были отважными мореплавателями: на стройных каравеллах они устремлялись к далеким берегам. Серия КАРАВЕЛЛА демонстрирует четыре цветовых оттенка: коричневый, темно-коричневый, серый, беж и необыкновенно реалистичное воспроизведение древесины. Поверхность не имеет структуры, рисунок нанесен технологией «рендом».

Английская коллекция, серия Карнаби стрит

Стильная серия, которую можно укладывать как на полу, так и на стене. Удобный формат, богатая декорация в стиле пэчворк, нейтральная цветовая гамма бесспорно завоюют успех у покупателей. Интерьер в стиле «кантри» будут уместен как в жилом доме, так и в уютном загородном отеле.

Коллекция Две Венеции, серия Линьяно

Керамическая плитка «Линьяно» — удивительно легкая в восприятии, элегантная и модная серия. Фоновая плитка — это моноколоры. Матовая гладкая поверхность и структура буазери (boiserie) в двух модных цветах — марсала и «тиффани», ассоциирующихся с безупречным вкусом и изяществом.

Коллекция Две Венеции, серия Мурано

Керамическая плитка, которая, благодаря своей нежной цветовой гамме и оригинальной, неоднородной графике, ассоциируется со знаменитым венецианским (муранским) стеклом. Фоновая плитка в формате 7.4×15 см, со структурой «тарелка», Необычность графики заключается в том, что художники использовали сочетание двух эффектов — эффекта «pennellato» («пеннеллато»), поверхность словно окрашена кистью, и эффекта экрана, с затемнением цвета к краям плитки. Формат новой серии- прекрасно подходит для реализации стиля metropolitan

Коллекция Две Венеции, серия Резиденция

Керамическая плитка с большим количеством разнообразной декорации. Матовая поверхность, имитация натурального камня. Вдохновение для декоративных элементов создатели новой серии черпали из самых разных источников, являющихся знаковыми для Венеции как исторической, так и современной.

Неаполитанская коллекция, серия Соларо

Серия «Соларо» — восьмиугольный керамический гранит в формате 24×24 см, с имитацией обожжённой глины «cotto». И декоративными вставками в стиле майолики. Подобный стиль с удовольствием адаптируют к своим коллекциям известные модные дома.

Английская коллекция, серия Традиция

Традиции складываются из множества причин: природных условий, истории развития культуры, национальной кухни и многого другого. Страстное стремление сохранить в первозданном виде особенности быта и поведения, ритуалы и привычки отличает англичан от других народов, но именно это стремление делает Англию такой привлекательной для туристов со всего мира.

Коллекция Две Венеции, серия Город на воде

Серия «Город на воде» керамическая плитка большого формата в двух цветах: сером светлом и сером. Технология нанесения матовой печати на матовую цветную глазурь позволяет передать «характер» настоящей «венецианской» штукатурки, показать свойственную её поверхности «размытость» и создать эффект едва уловимого блеска. Эта плитка является воплощением «венецианской штукатурки» — spatolato (спатолато).

Коллекция Две Венеции, серия Мерлетто

Серия «Мерлетто» удивительно лаконичная и элегантная керамическая плитка, на создание которой художников и дизайнеров вдохновило самое древнее и изумительно красивое искусство Италии — буранское кружево. Фоновая плитка имеет матовую поверхность и производится в двух вариантах: с легкой структурой ткани и с дополнительной графикой digitale, позволяющей поверх микроструктуры ткани создать реалистичный рисунок кружева в белом цвете. На декоративном панно изображены кружевные веера, подчеркивающие легкость, воздушность и романтичность новой серии.

Коллекция Две Венеции, серия Астория

«Астория» обрезная керамическая плитка большого формата в двух цветах: белом и насыщенном (достаточно интенсивном) черном. Цифровая печать, глазурь «кристаллина». На гладкой блестящей поверхности прекрасно передан рисунок белого и черного мрамора. Бытует мнение, что в Венеции архитектура «заменила» природу. В этом городе растительности предпочитают мрамор, приобретающий в умелых руках человека форму листьев и ветвей.

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