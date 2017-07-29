Потоки воды залили дороги в Центральном и Рудничном районах города.

«Реки» после сильного дождя образовались на улицах Ноградской, 50 лет Октября, проспектах Советском и Шахтёров. Фотографиями делятся пользователи соцсетей.

Горожане сообщают, что вода на улицах осложнила проезд автомобилистам.

Кроме того, предупреждает один из жителей, на перекрёстке улиц Радищева и Веры Волошиной после грозы не работают светофоры.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что в Кузбассе объявлено штормовое предупреждение.