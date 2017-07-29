Улицы в Кемерове затопило после сильного дождя
Сегодня 14:30
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Потоки воды залили дороги в Центральном и Рудничном районах города.
«Реки» после сильного дождя образовались на улицах Ноградской, 50 лет Октября, проспектах Советском и Шахтёров. Фотографиями делятся пользователи соцсетей.
Горожане сообщают, что вода на улицах осложнила проезд автомобилистам.
Кроме того, предупреждает один из жителей, на перекрёстке улиц Радищева и Веры Волошиной после грозы не работают светофоры.
Ранее ВашГород.ру сообщал, что в Кузбассе объявлено штормовое предупреждение.
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