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Должница хотела избавиться от кредитов с помощью пластической операции

Сегодня 16:00
396
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
socialmedik.com

Женщина сделала пластическую операцию, чтобы не выплачивать кредиты.

Жительница китайской провинции Хубэй задолжала банку 25 миллионов юаней (около 3,7 миллиона долларов). 59-летняя женщина изменила внешность и скрылась.

Китаянку арестовали, когда она попыталась по чужому удостоверению купить билеты на поезд в городе Шэньчжэнь. Когда полицейские прибыли на место, чтобы её задержать, они были удивлены, потому что разыскиваемая была не похожа сама на себя на фотографиях. По словам стражей порядка, Чжу Нацзюань «выглядела лет на 30−40», пишет «Российская газета».

Как отмечает издание, власти Уханя серьёзно борются должниками по кредитам. За полгода в городе задержаны 186 человек по обвинению в попытке уйти от своих обязательств.

Комментарии 4
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читатель
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Очень интересная статья про наш город,а,главное,нереально полезная информация...
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Ну наши то умнее, сразу пол меняют)))
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Ну наши то умнее, сразу пол меняют)))
Линолеум на паркет?
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Линолеум на паркет?
Ну кто биологию прогуливал,... М на Ж... Ж на М...
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