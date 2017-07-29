Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск: Карта выходных с 28 по 30 июля

В Осинниках проходит грандиозный фестиваль «Арт-Вишня»

Сегодня 16:26
308
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

На него съехались жители городов Кузбасса и других регионов страны.

Напомним, фестиваль стартовал в пятницу, 28 июля. Он развернулся в городском парке на Магистральном проезде.

Сегодня, 29 июля, для гостей организованы арт-базар, показ авторской одежды, фестиваль красок Холи, полёты на воздушном шаре, мотокросс. Вечером состоится концерт с участием групп Княzz и «Интонация». Завершит фестиваль фейерверк.

Во второй день участников и гостей мероприятия приветствовали глава Осинников Игорь Романов и замгубернатора Кузбасса по инвестициям и инновациям Станислав Черданцев. По словам мэра города, фестиваль «Арт-Вишня» планируется проводить ежегодно.

Как уже рассказывал ВашГород.ру, местные повара приготовили в рамках фестиваля рекордно большой пирог. А рукодельницы удивили вязаным изделием в виде вишни, диаметр которого составил около полутора метров.

В ближайшие дни мы расскажем, что ещё запомнилось зрителям на фестивале «Арт-Вишня» в Осинниках.

Комментарии 3
Добавить комментарий
аватар
007
1 0
А где Александр Заглядо? Он что мимо обошел такой праздник? А, ему наверно ничего от гранта не отломилось. Нда, жаль. Братва осталась без зелени.
ответить
аватар
Ирина
0 0
А где Александр Заглядо? Он что мимо обошел такой праздник? А, ему наверно ничего от гранта не отломилось. Нда, жаль. Братва осталась без зелени.
А что подписаться слабо. Анонимно все храбрые.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ