На него съехались жители городов Кузбасса и других регионов страны.

Напомним, фестиваль стартовал в пятницу, 28 июля. Он развернулся в городском парке на Магистральном проезде.

Сегодня, 29 июля, для гостей организованы арт-базар, показ авторской одежды, фестиваль красок Холи, полёты на воздушном шаре, мотокросс. Вечером состоится концерт с участием групп Княzz и «Интонация». Завершит фестиваль фейерверк.

Во второй день участников и гостей мероприятия приветствовали глава Осинников Игорь Романов и замгубернатора Кузбасса по инвестициям и инновациям Станислав Черданцев. По словам мэра города, фестиваль «Арт-Вишня» планируется проводить ежегодно.

Как уже рассказывал ВашГород.ру, местные повара приготовили в рамках фестиваля рекордно большой пирог. А рукодельницы удивили вязаным изделием в виде вишни, диаметр которого составил около полутора метров.

В ближайшие дни мы расскажем, что ещё запомнилось зрителям на фестивале «Арт-Вишня» в Осинниках.