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В Новокузнецке исчезли этажерки у Дома быта

Сегодня 08:30
822
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новокузнецке демонтировали рекламные этажерки на кольце у Дома быта.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, работы начались 23 июля. В мае этого года истёк срок договора с собственником, и документ решили не продлевать. У владельца был месяц на демонтаж конструкций, и по окончании срока администрация получила право самостоятельно ликвидировать этажерки.

Комментарии 18
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Павел Фомин
12 1
Сегодня мимо ехал, впечатление, что стало на много просторнее.
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хмырь
12 15
После прочтения данной статьи возникает вполне логичный вопрос:"и чо???"
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1
2 6
После прочтения данной статьи возникает вполне логичный вопрос:"и чо???"
Да ни ЧЁ. Мы там ТРЦ построим в 20 этажей))))
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Джокер
4 0
Да ни ЧЁ. Мы там ТРЦ построим в 20 этажей))))
Логично.... Всё правильно....Ничего не помешает траНваю.... Будет бегать,через первый этаж....В Китае-же и др.странах ездят-же....
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Степан
5 0
После прочтения данной статьи возникает вполне логичный вопрос:"и чо???"
Зачем тогда читаешь, раз тебе все равно?
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дп
6 0
Давно надо было их снести, а лучше вообще не устанавливать. Сейчас развязка выглядет так, как она и задумывалась. Красота!
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Рекламщик
1 2
Жаль столько денег на нём делали. Вот стоял не мещали ни кому.
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Cергей
3 1
Да ни ЧЁ. Мы там ТРЦ построим в 20 этажей))))
Или очередную церковь или часовню
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зх
2 4
Сегодня мимо ехал, впечатление, что стало на много просторнее.
если снести гостиницу, ситимол, дом быта и администрацию - гарантия простора 146%
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хмырь
1 2
Зачем тогда читаешь, раз тебе все равно?
А тебе?Вот с тобой ,блдь,не посоветовался....
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дуня кулакова
0 2
Лысо стало
на что теперь драчить?
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Седой 11117
1 0
Сегодня мимо ехал, впечатление, что стало на много просторнее.
Смотришь старые фото городов и видишь чистое небо без растяжек с рекламой жранины и шматья.Может,поэтому у людей тогда чаше светились улыбки?
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Венz
2 1
Лысо стало
Не лысо, а перспективно!
У нас и так весь город тесными кучками собран, хоть и территория почти вдвое больше чем Кемерово.
Раз есть место - должно быть широко и раздольно, по сибирски!
А то достали дурацкие встройки и баннеры!
Надо застраивать территории между районами, и не тесниться и устраивать из районных центров подобие коммунальных квартир.
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а?
0 0
Жаль столько денег на нём делали. Вот стоял не мещали ни кому.
И кудЫ те денЮШКИ капали? В чей персональный ГОМОНОК?
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Венz
0 0
если снести гостиницу, ситимол, дом быта и администрацию - гарантия простора 146%
А зачем?
Или места мало?
Так стоит залезть на Соколуху или Крепостную гору, и увидишь сколь у нас простору в пусте простаивает!
А брошенные территории разваленных заводов и шахт, которые никто не рекультивирует, хоть и обязан по закону?
Но в принципе правоту о сносе признаю. Например в Москве, Питере, такую убогость вовсю ломают.
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Хи-хи
0 0
Седой:
Смотришь старые фото городов и видишь чистое небо без растяжек с рекламой жранины и шматья.Может,поэтому у людей тогда чаше светились улыбки?
На колоду карт с голыми бабами, которые "немая мафия" продавала в поездах.
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Павел Фомин
0 0
Седой:
Смотришь старые фото городов и видишь чистое небо без растяжек с рекламой жранины и шматья.Может,поэтому у людей тогда чаше светились улыбки?
И деревья то какие были!
А на старом Кирова, Ленина, они кронами над дорогой сходились!
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