В Новокузнецке демонтировали рекламные этажерки на кольце у Дома быта.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, работы начались 23 июля. В мае этого года истёк срок договора с собственником, и документ решили не продлевать. У владельца был месяц на демонтаж конструкций, и по окончании срока администрация получила право самостоятельно ликвидировать этажерки.