В Новокузнецке исчезли этажерки у Дома быта
Сегодня 08:30
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В Новокузнецке демонтировали рекламные этажерки на кольце у Дома быта.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, работы начались 23 июля. В мае этого года истёк срок договора с собственником, и документ решили не продлевать. У владельца был месяц на демонтаж конструкций, и по окончании срока администрация получила право самостоятельно ликвидировать этажерки.
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У нас и так весь город тесными кучками собран, хоть и территория почти вдвое больше чем Кемерово.
Раз есть место - должно быть широко и раздольно, по сибирски!
А то достали дурацкие встройки и баннеры!
Надо застраивать территории между районами, и не тесниться и устраивать из районных центров подобие коммунальных квартир.
Или места мало?
Так стоит залезть на Соколуху или Крепостную гору, и увидишь сколь у нас простору в пусте простаивает!
А брошенные территории разваленных заводов и шахт, которые никто не рекультивирует, хоть и обязан по закону?
Но в принципе правоту о сносе признаю. Например в Москве, Питере, такую убогость вовсю ломают.
Смотришь старые фото городов и видишь чистое небо без растяжек с рекламой жранины и шматья.Может,поэтому у людей тогда чаше светились улыбки?
Смотришь старые фото городов и видишь чистое небо без растяжек с рекламой жранины и шматья.Может,поэтому у людей тогда чаше светились улыбки?
А на старом Кирова, Ленина, они кронами над дорогой сходились!