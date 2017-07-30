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В РПЦ предложили поднять цены на алкоголь

Сегодня 10:32
766
Автор:
Ксения Лысенко
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
rostov.press

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал властей к ограничительным мерам в отношении продажи алкоголя.

Как уточняет «Интерфакс», речь идёт об ограничении продажи крепких спиртных напитков низкого качества и за повышение цен на них.

«Думаю, что на алкогольную продукцию цены нужно повышать, потому что это не предмет первой необходимости. Человек вполне может прожить без алкоголя, по крайней мере, без крепкого алкоголя, который оказывает разрушительное воздействие на людей», — объяснил он свою позицию в эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия-24».

Он добавил, что порой покупатель не знает, какие именно добавки содержатся в том или ином алкоголе, к тому же часто о них может быть «написано мелким шрифтом».

Ранее ВашГород.ру писал, что в Минздраве предложили запретить продажу алкоголя в выходные дни.

Комментарии 39
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Игорь
6 2
Я только за 0,5 минимум сделать 1000 рублей, а менее 0,5 вывести из оборота.
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Горожанка
4 2
Надо ввести продажу алкоголя от пива и до крепких напитков по справкам от терапевта и нарколого и не более литра в месяц.
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Стопалкоголь
6 2
Повысить минимальную цену до 3000 за бутылку. И продажа от 30 лет
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Юля
6 2
Женщинам не рожавшим полный запрет. Беременным также. Выпили на месяц в тюрьму.
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Дагияр
2 2
У нас в исламе за пьянку секут, по этому мы не алкоголики.
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Акрихин
2 2
У нас в исламе за пьянку секут, по этому мы не алкоголики.
Хорошая традиция
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Кто пьёт тот быдло
1 3
Я только за зож
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Старая Вѣра
8 1
Дорогие мои соотечественники. Родные:

гуглим теги "РПЦ, табак, алкоголь", "табачный король Кирилл", "Поминальная, Застольная, Литургийная, Амвросийка, Кирюха"
--------------
Хотя, все что напечатано выше в комментариях, это явно алкогольный делирий.

Если, как вы предлагаете, поднять цену в космос, народ еще больше а) повысить мастерство самоварения, б) повысит реализацию боярышника, сухой водки, виски и пр. антидепресантов (в зависимости от кошелька)
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Эн
19 1
Очень часто РПЦ стала лезть в управление страной . А не хочет ли РПЦ снизить цены на церковные обряды, свечи и тп, .сделать доступнее для людей ? А поднятие цен на алкоголь только увеличит производство самогона и употребление других спиртосодержащих жидкостей. Пусть РПЦ занимается своими "духовными " делами , пропагандирует жизнь без алкоголя ...
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!
3 0
Хорошая традиция
Так у них до фига фанатиков, они всех иноверцев зато режут!
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¿Акрихин¿
0 0
У нас в исламе за пьянку секут, по этому мы не алкоголики.
А за наркоту?
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Православный
2 0
Православие против алкоголя и наркоты. Это все мракобесие
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¿Акрихин¿
6 0
Дорогие мои соотечественники. Родные:

гуглим теги "РПЦ, табак, алкоголь", "табачный король Кирилл", "Поминальная, Застольная, Литургийная, Амвросийка, Кирюха"
--------------
Хотя, все что напечатано выше в комментариях, это явно алкогольный делирий.

Если, как вы предлагаете, поднять цену в космос, народ еще больше а) повысить мастерство самоварения, б) повысит реализацию боярышника, сухой водки, виски и пр. антидепресантов (в зависимости от кошелька)
Может убрать у РПЦ таможенные льготы ....
коли лезут в дела государственные?
Ввести запрет на производства вина в монастырях.
А причишение производить виноградным соком.)))


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Сан Саныч 4636
13 1
У нас вообще светское государство? Что эта секта лезет везде со своими дурацкими предложениями. Цены на алкоголь они предлагают поднять, а может нужно уровень жизни граждан поднять...
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Православный
14 7
Сан Саныч:
У нас вообще светское государство? Что эта секта лезет везде со своими дурацкими предложениями. Цены на алкоголь они предлагают поднять, а может нужно уровень жизни граждан поднять...
И кто тебе светской львице не даёт жить по светски. Ты платишь налог церковный, нет. Вот что ноешь что лезут!?
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¿Акрихин¿
0 0
Очень часто РПЦ стала лезть в управление страной . А не хочет ли РПЦ снизить цены на церковные обряды, свечи и тп, .сделать доступнее для людей ? А поднятие цен на алкоголь только увеличит производство самогона и употребление других спиртосодержащих жидкостей. Пусть РПЦ занимается своими "духовными " делами , пропагандирует жизнь без алкоголя ...
Никаких цен устанавливающих стоимость"услуги"обряда!
Всё должно строиться....на добровольных началах!
Для когото миллион не деньги......а для когото сто рублей...существенная сумма!
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Читатель
4 0
Я хоть и не пью, но какого РПЦ лезет не в своё дело?
Кому надо - будет самогон гнать.
Сейчас вот вино стоит 300-500 руб. А мне жалко, лучше фруктов возьму
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Никулин
3 0
Я хоть и не пью, но какого РПЦ лезет не в своё дело?
Кому надо - будет самогон гнать.
Сейчас вот вино стоит 300-500 руб. А мне жалко, лучше фруктов возьму
уже гоним,спасибо Челябинскому заводу !
ответить
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¿Акрихин¿
1 1
Я хоть и не пью, но какого РПЦ лезет не в своё дело?
Кому надо - будет самогон гнать.
Сейчас вот вино стоит 300-500 руб. А мне жалко, лучше фруктов возьму
Вот видите....не пьющий читатель?)
Были бы....у вас лишние 500 рублей......
вы бы купили вино....и фрукты!

Сужу исключительно по вашим словам!)
ответить
аватар
¿Акрихин¿
1 0
Вот видите....не пьющий читатель?)
Были бы....у вас лишние 500 рублей......
вы бы купили вино....и фрукты!

Сужу исключительно по вашим словам!)
И да алкоголь влияет на гомосексуальную оринтацию
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А ведь я старею, дети мои,
0 1
И кто тебе светской львице не даёт жить по светски. Ты платишь налог церковный, нет. Вот что ноешь что лезут!?
Забыл, ведь, совсем забыл, что среди нас, в этой душной, тесной клетушке томится Толик Православный - главный архитектор Кузни.

Лезут, Толя, лезут. Именно об этом и звучит заголовок статьи. Или делирий глаза застит?
ответить
аватар
Православный
1 2
Забыл, ведь, совсем забыл, что среди нас, в этой душной, тесной клетушке томится Толик Православный - главный архитектор Кузни.

Лезут, Толя, лезут. Именно об этом и звучит заголовок статьи. Или делирий глаза застит?
С чего ты решила что я Толя. Меня зовут Илья Ильюшин фамилия.
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¿Акрихин¿
1 1
И да алкоголь влияет на гомосексуальную оринтацию
Опять двойник вылез)))
Может в больничке....тебя навестить?
И лоб ...зеленкой намазать?
Мне интересно.....какова цель ??????
Обычная шалость?
Но ведь в жизни....часто приходится отвечать за дела и потупки.....
Всему своё время!
ответить
аватар
Типа угрожаем
1 0
Опять двойник вылез)))
Может в больничке....тебя навестить?
И лоб ...зеленкой намазать?
Мне интересно.....какова цель ??????
Обычная шалость?
Но ведь в жизни....часто приходится отвечать за дела и потупки.....
Всему своё время!
Я ору
ответить
аватар
с чего решил? так фамилия моя - Мэгрэ, слыхал?
0 1
С чего ты решила что я Толя. Меня зовут Илья Ильюшин фамилия.
Представь, Толик, вдруг, публично отказался ты от фамилии отца.
Как полагаешь, на страшном суде "Поминальная" тебе будет поднесена Петром в чарке за какие деньги? 300? Или 3000?
ответить
аватар
¿Акрихин¿
1 0
Долой гомика двойника. .
ответить
аватар
Дима
2 0
Долой гомика двойника. .
А ты гомик одинарник!?))))
ответить
аватар
Мдаа...
3 0
...Это РПЦ ностальгирует о благословенных 90-х, о тех временах, когда Гундяев был их главным коммерсантом, и табак, и алкоголь был под ним и очень выгодно!
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Сан Саныч 4636
1 1
И кто тебе светской львице не даёт жить по светски. Ты платишь налог церковный, нет. Вот что ноешь что лезут!?
Слышь пьянь убогая, что шары залил уже с утра?
ответить
аватар
¿Акрихин¿
1 3
Сан Саныч:
Слышь пьянь убогая, что шары залил уже с утра?
Ни чего у тебя рвпнул. Пакет сильно!?
ответить
аватар
z
0 0
Может пора деньги брать с рпц, за то что люди в церковь ходят?
Сходил поломился, а тебе сотенку и выплатили.
Поучаствовал в их традициях, тебе агентский процентик и накинули.
Чет надо себя уважать и перестать им платить.
ответить
аватар
Ага
0 0
Может пора деньги брать с рпц, за то что люди в церковь ходят?
Сходил поломился, а тебе сотенку и выплатили.
Поучаствовал в их традициях, тебе агентский процентик и накинули.
Чет надо себя уважать и перестать им платить.
Налоги с них на территорию, здания, доходы, религиозные и прочие отправления.
А они ох какие не малые!
ответить
аватар
хмырь
0 0
А ты гомик одинарник!?))))
Чтобы быть гомиком необходимо наличие партнера.А 3,14дором можно и в одиночку....
ответить
аватар
Миша
1 0
Очень часто РПЦ стала лезть в управление страной . А не хочет ли РПЦ снизить цены на церковные обряды, свечи и тп, .сделать доступнее для людей ? А поднятие цен на алкоголь только увеличит производство самогона и употребление других спиртосодержащих жидкостей. Пусть РПЦ занимается своими "духовными " делами , пропагандирует жизнь без алкоголя ...
РПЦ ещё в 90-х первой стала беспошлинно ввозить алкоголь и табак, ведь не побрезговали. Недавно была заметка что в Перми на одном из предприятий приборостроения рабочим предложили написать заявление о перечислении части зарплаты РПЦ. Так уже недалеко осталось до закона "церковной десятины". Отгадайте - кто в многоконфессиональной России будет освобождён от этого налога? А если ещё вспомнить как зарубежная РПЦ проводила молебны за победу Гитлера во время войны, это же плевок в наших отцов и дедов.
ответить
аватар
Акрихин
0 2
РПЦ ещё в 90-х первой стала беспошлинно ввозить алкоголь и табак, ведь не побрезговали. Недавно была заметка что в Перми на одном из предприятий приборостроения рабочим предложили написать заявление о перечислении части зарплаты РПЦ. Так уже недалеко осталось до закона "церковной десятины". Отгадайте - кто в многоконфессиональной России будет освобождён от этого налога? А если ещё вспомнить как зарубежная РПЦ проводила молебны за победу Гитлера во время войны, это же плевок в наших отцов и дедов.
Ржу над вами, ватаны))))
ответить
аватар
Акрихин
0 0
Может пора деньги брать с рпц, за то что люди в церковь ходят?
Сходил поломился, а тебе сотенку и выплатили.
Поучаствовал в их традициях, тебе агентский процентик и накинули.
Чет надо себя уважать и перестать им платить.
Смирнов, ответь честно: ты идиот ?
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аватар
не смирнов
0 0
Смирнов, ответь честно: ты идиот ?
А ты?
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Акрихин
0 0
Ты Смирнов ?))))
Я думал ты обычный шкодник?
Тут дело на много серьёзнее.
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