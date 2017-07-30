Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал властей к ограничительным мерам в отношении продажи алкоголя.

Как уточняет «Интерфакс», речь идёт об ограничении продажи крепких спиртных напитков низкого качества и за повышение цен на них.

«Думаю, что на алкогольную продукцию цены нужно повышать, потому что это не предмет первой необходимости. Человек вполне может прожить без алкоголя, по крайней мере, без крепкого алкоголя, который оказывает разрушительное воздействие на людей», — объяснил он свою позицию в эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия-24».

Он добавил, что порой покупатель не знает, какие именно добавки содержатся в том или ином алкоголе, к тому же часто о них может быть «написано мелким шрифтом».

Ранее ВашГород.ру писал, что в Минздраве предложили запретить продажу алкоголя в выходные дни.