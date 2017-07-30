Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал властей к ограничительным мерам в отношении продажи алкоголя.
Как уточняет «Интерфакс», речь идёт об ограничении продажи крепких спиртных напитков низкого качества и за повышение цен на них.
«Думаю, что на алкогольную продукцию цены нужно повышать, потому что это не предмет первой необходимости. Человек вполне может прожить без алкоголя, по крайней мере, без крепкого алкоголя, который оказывает разрушительное воздействие на людей», — объяснил он свою позицию в эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия-24».
Он добавил, что порой покупатель не знает, какие именно добавки содержатся в том или ином алкоголе, к тому же часто о них может быть «написано мелким шрифтом».
Ранее ВашГород.ру писал, что в Минздраве предложили запретить продажу алкоголя в выходные дни.
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гуглим теги "РПЦ, табак, алкоголь", "табачный король Кирилл", "Поминальная, Застольная, Литургийная, Амвросийка, Кирюха"
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Хотя, все что напечатано выше в комментариях, это явно алкогольный делирий.
Если, как вы предлагаете, поднять цену в космос, народ еще больше а) повысить мастерство самоварения, б) повысит реализацию боярышника, сухой водки, виски и пр. антидепресантов (в зависимости от кошелька)
гуглим теги "РПЦ, табак, алкоголь", "табачный король Кирилл", "Поминальная, Застольная, Литургийная, Амвросийка, Кирюха"
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Хотя, все что напечатано выше в комментариях, это явно алкогольный делирий.
Если, как вы предлагаете, поднять цену в космос, народ еще больше а) повысить мастерство самоварения, б) повысит реализацию боярышника, сухой водки, виски и пр. антидепресантов (в зависимости от кошелька)
коли лезут в дела государственные?
Ввести запрет на производства вина в монастырях.
А причишение производить виноградным соком.)))
У нас вообще светское государство? Что эта секта лезет везде со своими дурацкими предложениями. Цены на алкоголь они предлагают поднять, а может нужно уровень жизни граждан поднять...
Всё должно строиться....на добровольных началах!
Для когото миллион не деньги......а для когото сто рублей...существенная сумма!
Кому надо - будет самогон гнать.
Сейчас вот вино стоит 300-500 руб. А мне жалко, лучше фруктов возьму
Кому надо - будет самогон гнать.
Сейчас вот вино стоит 300-500 руб. А мне жалко, лучше фруктов возьму
Кому надо - будет самогон гнать.
Сейчас вот вино стоит 300-500 руб. А мне жалко, лучше фруктов возьму
Были бы....у вас лишние 500 рублей......
вы бы купили вино....и фрукты!
Сужу исключительно по вашим словам!)
Были бы....у вас лишние 500 рублей......
вы бы купили вино....и фрукты!
Сужу исключительно по вашим словам!)
Лезут, Толя, лезут. Именно об этом и звучит заголовок статьи. Или делирий глаза застит?
Лезут, Толя, лезут. Именно об этом и звучит заголовок статьи. Или делирий глаза застит?
Может в больничке....тебя навестить?
И лоб ...зеленкой намазать?
Мне интересно.....какова цель ??????
Обычная шалость?
Но ведь в жизни....часто приходится отвечать за дела и потупки.....
Всему своё время!
Может в больничке....тебя навестить?
И лоб ...зеленкой намазать?
Мне интересно.....какова цель ??????
Обычная шалость?
Но ведь в жизни....часто приходится отвечать за дела и потупки.....
Всему своё время!
Как полагаешь, на страшном суде "Поминальная" тебе будет поднесена Петром в чарке за какие деньги? 300? Или 3000?
Слышь пьянь убогая, что шары залил уже с утра?
Сходил поломился, а тебе сотенку и выплатили.
Поучаствовал в их традициях, тебе агентский процентик и накинули.
Чет надо себя уважать и перестать им платить.
Сходил поломился, а тебе сотенку и выплатили.
Поучаствовал в их традициях, тебе агентский процентик и накинули.
Чет надо себя уважать и перестать им платить.
А они ох какие не малые!
Сходил поломился, а тебе сотенку и выплатили.
Поучаствовал в их традициях, тебе агентский процентик и накинули.
Чет надо себя уважать и перестать им платить.
Тут дело на много серьёзнее.