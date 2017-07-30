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Питерский дизайнер придумал концепцию и схему кемеровского метро

Сегодня 12:00
638
Автор:
Ксения Лысенко
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
behance.net

Проект метрополитена для столицы Кузбасса разработал переехавший в Санкт-Петербург кемеровчанин Кирилл Жаркой.

Сейчас концепт для этого вида транспорта размещён на сайте behance.net. По мнению Кирилла Жаркого, теоретически метрополитен в Кемерове может состоять из четырёх линий и 29 станций. Общая длина всех линий составит более 56 км.

В описании к проекту дизайнер говорит о том, что новому Кемеровскому метрополитену потребуется свой фирменный стиль и система навигации, даже несмотря на «ничтожный шанс его появления в Кемерове».

«Вероятнее всего, к 2050 году население Кемерово достигнет отметки в 1 млн, и тогда встанет вопрос о создании метрополитена для удовлетворения транспортных потребностей города», — добавляет он.

Комментарии 16
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Ветер перемен...
7 0
Мечтать не вредно.
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7 0
Если КО объединят НСО, то аероятнее всего, к 2050 году население Кемерово достигнет отметки в 0,1 млн
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Людмила
5 0
Я Вас умоляю, даже с жителями в 1млн. Кемерово не нужно метро, деньги некуда девать что ли, так пустите их на здравоохранение области
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Неудобный
9 0
Этому мечтателю не сказали, что в Кузбассе чиновники - вор на воре?
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товарищ бендер
0 0
санкт-Ленинград - столица веществ государства нашего, что как бы объясняет наличие проектов по метро и скоростному трамваю у некоторых по переехавших туда
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Седой 11117
0 0
Я Вас умоляю, даже с жителями в 1млн. Кемерово не нужно метро, деньги некуда девать что ли, так пустите их на здравоохранение области
Если их пустить на здравоохранение,то 1 млн. жителей перевалит не только Кемерово.А это напряг.
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z
1 0
Я Вас умоляю, даже с жителями в 1млн. Кемерово не нужно метро, деньги некуда девать что ли, так пустите их на здравоохранение области
Еле живой бугернатор так и делает пускает деньги жителей на свое здравохронение.
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Седой 11117
0 0
Этому мечтателю не сказали, что в Кузбассе чиновники - вор на воре?
Сказали,потому он и кинулся разрабатывать проект большого попилинга.
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Sv
5 0
К выборам нужно провести референдум, по переносу в Новокузнецк областного центра. Не всё коту масленица!
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Шурик, изобретать, х/ф "Иван Васильевич меняет профессию"
2 0
- Когда вы говорите, впечатление, что вы бредите...
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Шурик, изобретать, х/ф "Иван Васильевич меняет профессию"
1 0
- Когда вы говорите, впечатление, что вы бредите...
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Венz
3 0
А вопросы финансирования концепции, проекта и возможного строительства, Щегловка собирается решать, как всегда, за счет областного бюджета?
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Выпь
0 0
Еле живой бугернатор так и делает пускает деньги жителей на свое здравохронение.
Ну не на тебя же их тратить
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Выпь
0 0
Я Вас умоляю, даже с жителями в 1млн. Кемерово не нужно метро, деньги некуда девать что ли, так пустите их на здравоохранение области
А зачем оно вам ?
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а?
1 0
Седой:
Если их пустить на здравоохранение,то 1 млн. жителей перевалит не только Кемерово.А это напряг.
Так, писали же, Щегловск в два раза меньше Новокузнецка, зачем тогда им что-то скоростное?
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Хи-хи
0 0
К выборам нужно провести референдум, по переносу в Новокузнецк областного центра. Не всё коту масленица!
Если сделают, как собирались, перетасовать региона, то уж Кемерову точно не быть областным. А тогда его население резко пойдет на убыль и побежит. Это сегодня они нас обирают.
И зачем им метро, у них денег только на котлован у памятника Михайле Волкова хватит!
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