Проект метрополитена для столицы Кузбасса разработал переехавший в Санкт-Петербург кемеровчанин Кирилл Жаркой.
Сейчас концепт для этого вида транспорта размещён на сайте behance.net. По мнению Кирилла Жаркого, теоретически метрополитен в Кемерове может состоять из четырёх линий и 29 станций. Общая длина всех линий составит более 56 км.
В описании к проекту дизайнер говорит о том, что новому Кемеровскому метрополитену потребуется свой фирменный стиль и система навигации, даже несмотря на «ничтожный шанс его появления в Кемерове».
«Вероятнее всего, к 2050 году население Кемерово достигнет отметки в 1 млн, и тогда встанет вопрос о создании метрополитена для удовлетворения транспортных потребностей города», — добавляет он.
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Если их пустить на здравоохранение,то 1 млн. жителей перевалит не только Кемерово.А это напряг.
И зачем им метро, у них денег только на котлован у памятника Михайле Волкова хватит!