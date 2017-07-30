Проект метрополитена для столицы Кузбасса разработал переехавший в Санкт-Петербург кемеровчанин Кирилл Жаркой.

Сейчас концепт для этого вида транспорта размещён на сайте behance.net. По мнению Кирилла Жаркого, теоретически метрополитен в Кемерове может состоять из четырёх линий и 29 станций. Общая длина всех линий составит более 56 км.

В описании к проекту дизайнер говорит о том, что новому Кемеровскому метрополитену потребуется свой фирменный стиль и система навигации, даже несмотря на «ничтожный шанс его появления в Кемерове».