Астрономы рассказали об уникальном явлении, которое ждёт нас уже в следующем месяце.
Учёные из Национальной солнечной обсерватории выяснили, что земля погрузится во мрак на полтора часа, а также вычислили форму солнечной короны во время этого затмения. Как уточняет life.ru, солнечная корона будет в несколько раз больше, чем во время предыдущего подобного явления в 2012 году. Отслеживать активность в момент явления будет «солнечный» телескоп DKIST.
Однако наблюдать за полуторачасовым затмением смогут далеко не все — в частности, очевидцами уникального явления станут жители США, от Аляски до Гавайских островов.
Известно, что NASA уже подготовила трансляцию затмения, которая будет вестись с высоты 30 тыс. метров над землей.
Добавим, что затмение продолжительностью 90 минут — самое долгое за историю наблюдений.
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