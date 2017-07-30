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В России хотят ввести регистрацию ДТП через приложение

Сегодня 15:14
218
Автор:
Ксения Лысенко
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novokuznetsk.ru

В ГИБДД предложили регистрировать ДТП по-новому, через смартфон.

Об этой инициативе Госавтоинспекции рассказал в эфире телеканала «Россия 24» глава ведомства Михаил Черников. Как сообщает РИА Новости, при помощи приложения можно будет зарегистрировать случившуюся аварию и затем отправить данные о ней в страховую компанию для получения выплат.

Также ГИБДД совместно со страховыми компаниями, как уточнил Михаил Черников, разрабатывают алгоритм, который бы позволил исключить возможность мошенничества при оформлении ДТП по европротоколу.

Комментарии 2
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z
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Так вроде все мшники уже уже собрались в струхавых и гиддб, кого они опасаются?
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Седой 11117
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Интересная инициатива.
Очень инновационно и по-цифровому.
Непонятной остается функция массы людей в погонах с офицерскими званиями,льготной пенсией и некислой зарплатой,содержащейся на налоги производителей добавочной стоимости.
Что делает Государственная Инспекция Безопасности Дорожного Движения,если от дорог остаются лишь направления в памяти водителей,на дорогах патрулируют автоматические комплексы,переносные камеры на обочинах охраняют проштрафившиеся водители,регистрация и техосмотр совершаются бюрократически через портал госуслуг,а место представителя государства на месте происшествия занимает камера мобильника?
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