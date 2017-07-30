В России хотят ввести регистрацию ДТП через приложение
Сегодня 15:14
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В ГИБДД предложили регистрировать ДТП по-новому, через смартфон.
Об этой инициативе Госавтоинспекции рассказал в эфире телеканала «Россия 24» глава ведомства Михаил Черников. Как сообщает РИА Новости, при помощи приложения можно будет зарегистрировать случившуюся аварию и затем отправить данные о ней в страховую компанию для получения выплат.
Также ГИБДД совместно со страховыми компаниями, как уточнил Михаил Черников, разрабатывают алгоритм, который бы позволил исключить возможность мошенничества при оформлении ДТП по европротоколу.
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Очень инновационно и по-цифровому.
Непонятной остается функция массы людей в погонах с офицерскими званиями,льготной пенсией и некислой зарплатой,содержащейся на налоги производителей добавочной стоимости.
Что делает Государственная Инспекция Безопасности Дорожного Движения,если от дорог остаются лишь направления в памяти водителей,на дорогах патрулируют автоматические комплексы,переносные камеры на обочинах охраняют проштрафившиеся водители,регистрация и техосмотр совершаются бюрократически через портал госуслуг,а место представителя государства на месте происшествия занимает камера мобильника?