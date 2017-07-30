В ГИБДД предложили регистрировать ДТП по-новому, через смартфон.

Об этой инициативе Госавтоинспекции рассказал в эфире телеканала «Россия 24» глава ведомства Михаил Черников. Как сообщает РИА Новости, при помощи приложения можно будет зарегистрировать случившуюся аварию и затем отправить данные о ней в страховую компанию для получения выплат.

Также ГИБДД совместно со страховыми компаниями, как уточнил Михаил Черников, разрабатывают алгоритм, который бы позволил исключить возможность мошенничества при оформлении ДТП по европротоколу.