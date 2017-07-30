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Средний размер взятки в Кузбассе перевалил за полмиллиона рублей

Сегодня 17:00
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Автор:
Ксения Лысенко
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vistanews.ru

В Кемеровской области за первое полугодие текущего года выявили почти тысячу коррупционных нарушений.

Как отмечает пресс-служба областной прокуратуры, средний размер взятки в регионе оказался почти в шесть раз выше, чем в первом полугодии 2016 года. Он составил более 500 тыс. руб., при этом в прошлом году не превышал 86 тыс. руб.

Всего за этот период правоохранительные органы Кемеровской области выявили 134 преступления коррупционной направленности, в том числе, восемь фактов получения взятки и семь фактов дачи взятки, а также 21 факт мелкого взяточничества.

Среди тех, кого уличили в получении взятки в первом полугодии 2017 года — главный государственный налоговый инспектор ИФНС России по Кемерово, замруководителя государственной инспекции труда Кемеровской области, замдиректора МУПа, директор муниципального автономного учреждения, сотрудник органов внутренних дел, работник системы исполнения наказаний и работник сферы медицинского обслуживания населения.

Комментарии 1
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