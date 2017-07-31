Последнее июльское утро! Самое время зарядиться позитивом с забавным видео драки между двумя сурками.

Животные сцепились посреди трассы в Китае. Очевидцы говорят, что многие водители останавливались поглядеть на разборку грызунов.

Москвичка, сама того не подозревая, сделала из своего приятеля интернет-звезду. Александрина, так зовут девушку, рассказала в инстаграме о своём друге Артёме, который её «друг-гей, но не гей». Пост разлетелся по всем пабликам и набрал массу комментариев. Молодому человеку достался титул короля френдзоны.

Мы выбрали из отзывов самые приличные.

«Жалко Тёму». «Артём, не позорь себя, шли их подальше! Найди себе девушку и будь счастлив!» «Эх, Тёма, Тёма! Лучше бы ты был геем!» «Ты либо гей, либо Артём!» «Как помочь парню?»

Пост девушки набрал больше 600 комментариев. Многие справедливо заметили, что это может быть простая попытка пиара.

Премьер-министр Дмитрий Медведев снова в центре внимания. В этот раз соцсети дошли до того, что обсуждают нижнее бельё политика. Началось всё с фотографии в паблике одного СМИ, на которой отчётливо видны просвечивающие через рубашку трусы Медведева от известного дизайнера.

Но многие пользователи заявили, что тема для обсуждения так себе.

«Вы ещё поучите Медведева трусы носить!» «Политика в России — это обсуждать трусы Медведева и усы Пескова».

Японский видеоблогер приготовил своим котикам суши из тунца и курицы и снял весь процесс на видео. Всё время животные терпеливо ждали еды, и выглядит это очень мило.





Хорошей недели!