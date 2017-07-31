В эти выходные в Осинниках прошёл масштабный фестиваль «Арт-вишня».

В анонсе некоторые читатели ВашГород.ру пренебрежительно отзывались о празднике. Мы же побывали на фестивале и расскажем, почему в следующем году никак нельзя пропускать «Арт-вишню».

Вкусный российский рекорд

В пятницу в городском парке осинниковцы установили новый российский рекорд — испекли огромный вишнёвый пирог. Вес его составил более 300 кг, ширина — 3 метра, длина — 15 метров. После все желающие смогли полакомиться изделием. Побольше бы таких рекордов, правда?

Музыка

На «Арт-вишне» за два дня выступили три знаменитости. Такое и в Новокузнецке на Дне города не бывает. В первый день на городской площади зрителей радовал певец Ярослав Сумишевский, а во второй — группа «Интонация» и рокеры «Княzz». Также там сыграли новокузнечане «Цветной проспект» и духовой оркестр.

Для детей

Дети и подростки на «Арт-вишне» поиграли с аниматорами, увидели шоу иллюзионистов, представление «Кузницы наук», мюзикл «Мама для мамонтёнка» и многое другое. Также для ребятишек устроили детскую дискотеку под мыльные пузыри и зажигательную музыку. Многие подростки с удовольствием поучаствовали в фестивале красок холи.

Для взрослых

Гости повязали большую вишню, посмотрели на байкерский заезд, мотокросс, соревнования по футболу, файер-шоу, силовой экстрим, показ мод, конкурс парикмахеров и многое другое. Также взрослые попробовали свои силы в шахматах с томским гроссмейстером, и, конечно, как следует потанцевали на вечерних концертах.

Атмосфера

На «Арт-вишне» она была особая — дружелюбная и располагающая. Многие щеголяли в футболках с символом фестиваля и шапочках-вишенках. И даже ливень во второй день не испортил праздника. Кузбассовцы продолжали веселиться в дождевиках.

Напомним, фестиваль призван привлечь в Осинники инвесторов из других городов и регионов.