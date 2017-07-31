За последний год популярность ипотеки повысилась многократно. Однако некоторым россиянам в силу различных обстоятельств не дают жилищные кредиты.

Для этой категории граждан подойдёт лизинг. Данная услуга не столь популярна, но спрос на неё есть, сообщают «Вести». Принцип её предоставления следующий:

покупатель выбирает удовлетворяющий его по всем параметрам недвижимость, а затем обращается в лизинговую компанию;

лизинговая компания приобретает объект, а затем сдает его в долгосрочную аренду клиенту.

на протяжении всего срока действия лизингового договора клиент выплачивает фиксированные ежемесячные платежи;

когда вся сумма выплачена, квартира передаётся в собственность клиента.

Главное отличие состоит в том, что приобретаемая недвижимость оформляется в собственность лизингодателя. А клиент на протяжении всего срока действия договора выступает в роли арендатора. Данный статус не дает ему возможности оформить постоянную регистрацию по месту жительства, что влечет за собой ряд ограничений при приеме детей в школы и детские сады.

Также если говорить о стоимости, то квартира, взятая в лизинг, обойдётся примерно на треть дороже ипотечного кредита. Разница в стоимости обусловлена тем, что при лизинге в платеж включатся не только проценты по кредиту, но такие пункты как налоги, администрирование, ремонт и другие расходы, которые возникают у лизинговой компании как собственника недвижимости.

Лизинг дает возможность купить недвижимость тем, у кого «серая» зарплата или человек является фрилансером или индивидуальным предпринимателем с нестабильным доходом. У лизинговых компаний требования к клиентам значительно ниже в силу того, что приобретаемый объект недвижимости находится в собственности лизингодателя, его риски минимальны.