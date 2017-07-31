В Кузбассе продают имущество крупного предприятия за 1,6 миллиарда рублей
Сегодня 08:00
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Из-за банкротства продают имущество очередного крупного предприятия. Стоимость недвижимости оценивается в 1,6 миллиарда рублей. Объекты находятся в Омской, Кемеровской, Томской областях и Красноярском крае.
Как сообщает «Ъ», имущество агрохолдинга «Сибирская губерния» намерены продать единым лотом без дробления по регионам. В комплексе предприятия на данный момент числится 113 объектов недвижимости.
Эксперты полагают, что потенциальный покупатель этого имущества уже намечен.
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Самый успешный реформатор в России, был Столыпин Пётр Аркадьевич. Тогда государство выдало кредитов крестьянам на сумму в 1 миллиард 40 миллионов рублей.
Это я тебе как еврей - еврею пишу.
тем более по привычке стоимость сделки занизят, чтобы поменьше налогов закидонить
походу дело тли живо и продолжается
Думаю, "прорвемся" !?
(Упускать сельскохозяйственный потенциал не хотелось бы.)
Это я тебе как еврей - еврею пишу.