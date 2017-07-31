Из-за банкротства продают имущество очередного крупного предприятия. Стоимость недвижимости оценивается в 1,6 миллиарда рублей. Объекты находятся в Омской, Кемеровской, Томской областях и Красноярском крае.

Как сообщает «Ъ», имущество агрохолдинга «Сибирская губерния» намерены продать единым лотом без дробления по регионам. В комплексе предприятия на данный момент числится 113 объектов недвижимости.

Эксперты полагают, что потенциальный покупатель этого имущества уже намечен.