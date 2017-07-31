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Недвижимость и строительство

В Кузбассе продают имущество крупного предприятия за 1,6 миллиарда рублей

Сегодня 08:00
2821
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Sochi-informburo.ru

Из-за банкротства продают имущество очередного крупного предприятия. Стоимость недвижимости оценивается в 1,6 миллиарда рублей. Объекты находятся в Омской, Кемеровской, Томской областях и Красноярском крае.

Как сообщает «Ъ», имущество агрохолдинга «Сибирская губерния» намерены продать единым лотом без дробления по регионам. В комплексе предприятия на данный момент числится 113 объектов недвижимости.

Эксперты полагают, что потенциальный покупатель этого имущества уже намечен.

Комментарии 9
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Добрые люди говорят...
14 0
... и этот покупатель, наверняка, из Москвы!
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Яша
5 3
... и этот покупатель, наверняка, из Москвы!
Ну и что? Или тебе от местных денег много доставалось?
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Кам 806
8 0
Опять какой нить друг президента или чиновник, через подставные конторы отхапает себе кусок.
Самый успешный реформатор в России, был Столыпин Пётр Аркадьевич. Тогда государство выдало кредитов крестьянам на сумму в 1 миллиард 40 миллионов рублей.
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олег
2 0
а другие, не эксперты, полагают, что эти наметившиеся "покупатели" очень похожи на йонм3, или по-простому, дети чайки. и похоже, очень поспособствовали банкротвству
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Мендель
0 0
Ну и что? Или тебе от местных денег много доставалось?
Яша, прекрати!
Это я тебе как еврей - еврею пишу.
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z
0 0
ну не такие уж это и большие бабосики
тем более по привычке стоимость сделки занизят, чтобы поменьше налогов закидонить
походу дело тли живо и продолжается
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Кстати:
11 1
У тещи перехвачу деньжат, - попробую с москвичами потягаться ! Обидно за малую Родину !
Думаю, "прорвемся" !?
(Упускать сельскохозяйственный потенциал не хотелось бы.)
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-Акрихин-
0 0
Яша, прекрати!
Это я тебе как еврей - еврею пишу.
-Да тут одни евреи?)))-
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Пофиг
0 0
Это компания учредителя банка Канский из Красноярска
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