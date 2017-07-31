В Кемерове при покупке квартиры в новостройках могут дать ипотеку под 7,75%. «Аукцион невиданной щедрости» устроил Фонд развития жилищного строительства Кемервоской области (ФРЖС).

Ипотеку под такой процент можно приобрести только при покупке двухкомнатных квартир в ЖК «Томь».

Напомним, у ФРЖС возникают определённые трудности с возведением домов. Так, в Новокузнецке люди не могут получить обещанные квартиры, которые им обещали ещё в весной 2017 года.

Также стройка микрорайона № 7 была заморожена, так и не начавшись, из-за проблем с финансированием.