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Недвижимость и строительство

Кемеровчане могут получить очень дешёвую ипотеку

Сегодня 08:30
349
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://www.frgs-ko.ru

В Кемерове при покупке квартиры в новостройках могут дать ипотеку под 7,75%. «Аукцион невиданной щедрости» устроил Фонд развития жилищного строительства Кемервоской области (ФРЖС).

Ипотеку под такой процент можно приобрести только при покупке двухкомнатных квартир в ЖК «Томь».

Напомним, у ФРЖС возникают определённые трудности с возведением домов. Так, в Новокузнецке люди не могут получить обещанные квартиры, которые им обещали ещё в весной 2017 года.

Также стройка микрорайона № 7 была заморожена, так и не начавшись, из-за проблем с финансированием.

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