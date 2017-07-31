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Кемеровчане жалуются на «самый абсурдный» детский аттракцион

Сегодня 09:27
420
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Жители Кемерова возмущены установкой батута у проезжей части.

Он располагается в небезопасной близости с дорогой на проспекте Московском, рядом с пересечением с улицей Волгоградской.

Самый абсурдный аттракцион — детский батут — стоит практически на проезжей части. Дети подходят к батуту по проезжей части, рядом нет никаких ограждений или завышенных бордюров, — сообщили ВашГород.ру читатели.

Правомерна ли установка батута рядом с дорогой, и кому принадлежит аттракцион, неизвестно. Получить оперативный комментарий в администрации города не удалось.

Комментарии 1
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Мари
2 0
Интересно,что значит не удалось!?Администрация отказалась отвечать или она не в курсе этого???
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