Кемеровчане жалуются на «самый абсурдный» детский аттракцион
Сегодня 09:27
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Жители Кемерова возмущены установкой батута у проезжей части.
Он располагается в небезопасной близости с дорогой на проспекте Московском, рядом с пересечением с улицей Волгоградской.
Самый абсурдный аттракцион — детский батут — стоит практически на проезжей части. Дети подходят к батуту по проезжей части, рядом нет никаких ограждений или завышенных бордюров, — сообщили ВашГород.ру читатели.
Правомерна ли установка батута рядом с дорогой, и кому принадлежит аттракцион, неизвестно. Получить оперативный комментарий в администрации города не удалось.
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