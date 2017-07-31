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В товарищеском матче «Металлурга» на льду разгорелась драка

Сегодня 09:33
936
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Novokuznetsk.su

Новокузнецкие хоккеисты из «Металлурга» сыграли с сочинцами товарищеский матч.

Хотя игроки боролись не за выход в плей-офф, страсти кипели. Разгорелась первая драка. Хоккеист из «Металлурга» Евгений Штайгер применил силовой приём к Вадиму Щеголькову. Другой игрок из «Сочи», Артём Томилин, решил заступиться за товарища, и началась драка.

Матч завершился со счётом 4:0 в пользу «Сочи», пишет Novokuznetsk.su.

Напомним, уже известен календарь игр «Металлурга» в новом сезоне.

Комментарии 11
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лика
5 1
матчи ВХЛ еще не начались. ВГ, слухи не распространяйте. сыгран дружеский матч для формирования основного состава. прежде чем давать инфу, хотя бы сайт и группу ВК Металлурга просматривайте, а еще лучше в пресс-центр звоните и официальный пресс-релиз печатайте.
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Ник
0 3
матчи ВХЛ еще не начались. ВГ, слухи не распространяйте. сыгран дружеский матч для формирования основного состава. прежде чем давать инфу, хотя бы сайт и группу ВК Металлурга просматривайте, а еще лучше в пресс-центр звоните и официальный пресс-релиз печатайте.
Полностью согласен. Услышали звон да не поняли откуда он. Так новости не делают
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Я так кумекаю:
8 0
В Сочах зима круглогодично, есть когда и где тренироваться; детки у них с пеленок на коньках.
Не то, что у нас сибиряков: снежок выпал - растаял, выпал - растаял. Юг Сибири - ничего не попишешь.
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Болела
2 0
Этот алкаш и игроман Женька даже драться не умеет:)
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Макс
0 0
Этот алкаш и игроман Женька даже драться не умеет:)
Да я думаю он просто не хотел. Иначе обоюдное удаление было
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Тьфу!
2 0
Не играть наши не умеют, не подраться не могут!
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ААА
1 0
Этот алкаш и игроман Женька даже драться не умеет:)
+100500
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ААА
0 0
Времена Жени Штайгера давно прошли, отпустите его уже на заслуженный отдых. Пользы от него команде не будет, дайте лучше место молодняку.
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lex
2 0
матчи ВХЛ еще не начались. ВГ, слухи не распространяйте. сыгран дружеский матч для формирования основного состава. прежде чем давать инфу, хотя бы сайт и группу ВК Металлурга просматривайте, а еще лучше в пресс-центр звоните и официальный пресс-релиз печатайте.
начались,не начались... А металлург уже в ...опе.
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