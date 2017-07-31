Новокузнецкие хоккеисты из «Металлурга» сыграли с сочинцами товарищеский матч.

Хотя игроки боролись не за выход в плей-офф, страсти кипели. Разгорелась первая драка. Хоккеист из «Металлурга» Евгений Штайгер применил силовой приём к Вадиму Щеголькову. Другой игрок из «Сочи», Артём Томилин, решил заступиться за товарища, и началась драка.