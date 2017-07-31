В товарищеском матче «Металлурга» на льду разгорелась драка
Сегодня 09:33
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Новокузнецкие хоккеисты из «Металлурга» сыграли с сочинцами товарищеский матч.
Хотя игроки боролись не за выход в плей-офф, страсти кипели. Разгорелась первая драка. Хоккеист из «Металлурга» Евгений Штайгер применил силовой приём к Вадиму Щеголькову. Другой игрок из «Сочи», Артём Томилин, решил заступиться за товарища, и началась драка.
Матч завершился со счётом 4:0 в пользу «Сочи», пишет Novokuznetsk.su.
Напомним, уже известен календарь игр «Металлурга» в новом сезоне.
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