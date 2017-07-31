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Посетителям вокзала в Кемерове сделают экспресс-тестирование на ВИЧ

Сегодня 09:47
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kuban24.tv

Результаты обследования будут известны уже через 15 минут.

Посетители железнодорожного вокзала Кемерова смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Акция стартует 10 августа и продлится до 14 августа. Желающим сдать анализы нужно будет обратиться в медицинский пункт вокзала, сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о высоком распространении ВИЧ-инфекции в городах Сибири.

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