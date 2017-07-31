Экологи рассчитали допустимую границу использования ресурсов нашей планеты.

Ученые из Global Footprint Network установили, скоро наступит день, когда люди потратят больше природных ресурсов, чем их может дать планета. В 2017 году таким днем станет 2 августа. Экологи рассчитали возобновляемые природные ресурсы, а затем сравнили их с потребность человечества.

Ежегодно исследователи определяют день, когда человечество начинает жить «в долг». Например, в 2016 году этот период пришелся на 26 июля. Таким образом, с каждым годом люди потребляют ресурсов все больше. По мнению ученых, Земля теряет способность восстанавливать свои богатства. Это скоро превратит планету в пустыню.

По расчетам исследователей, чтобы покрыть все расходы человечества, сейчас одной планеты мало. Как сообщает runew24.ru, сегодня для этого необходимо уже 1,7 планеты. А к 2050 году люди будут тратить столько ресурсов, сколько воспроизводит три Земли.

Напомним, ВашГород.ру рассказывал о кемеровском исследователе, который предсказал изменение климата на Земле.