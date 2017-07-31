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С августа люди начнут жить «в долг» у планеты

Сегодня 10:10
1643
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Motor.kz

Экологи рассчитали допустимую границу использования ресурсов нашей планеты.

Ученые из Global Footprint Network установили, скоро наступит день, когда люди потратят больше природных ресурсов, чем их может дать планета. В 2017 году таким днем станет 2 августа. Экологи рассчитали возобновляемые природные ресурсы, а затем сравнили их с потребность человечества.

Ежегодно исследователи определяют день, когда человечество начинает жить «в долг». Например, в 2016 году этот период пришелся на 26 июля. Таким образом, с каждым годом люди потребляют ресурсов все больше. По мнению ученых, Земля теряет способность восстанавливать свои богатства. Это скоро превратит планету в пустыню.

По расчетам исследователей, чтобы покрыть все расходы человечества, сейчас одной планеты мало. Как сообщает runew24.ru, сегодня для этого необходимо уже 1,7 планеты. А к 2050 году люди будут тратить столько ресурсов, сколько воспроизводит три Земли.

Напомним, ВашГород.ру рассказывал о кемеровском исследователе, который предсказал изменение климата на Земле.

Комментарии 9
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Андрей
22 15
Люди то тут при чем,олигархи за деньгами гонятся,разрезы,леса все продается
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'
13 5
Люди то тут при чем,олигархи за деньгами гонятся,разрезы,леса все продается
Люди при том что они ненасытные тварины. Постоянно подавай им новую модель телефона, одежды, автомобиля и прочее.
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?
4 0
После нас хоть потоп.
Зачем тогда размножаешься!
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игорь
3 0
Нам переживать не стоит. Россия, это 3% от населения земного шара, а полезных ископаемых почти 70%. Имеющимся миллиардерам ещё богатеть и богатеть. Думаю и на их правнуков хватит ресурсов.
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бродяга
0 0
Нам переживать не стоит. Россия, это 3% от населения земного шара, а полезных ископаемых почти 70%. Имеющимся миллиардерам ещё богатеть и богатеть. Думаю и на их правнуков хватит ресурсов.
Великая Россия велика ресурсами. Леса много. На лучины надолго хватит.
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бродяга
7 0
Нам переживать не стоит. Россия, это 3% от населения земного шара, а полезных ископаемых почти 70%. Имеющимся миллиардерам ещё богатеть и богатеть. Думаю и на их правнуков хватит ресурсов.
Многие знают, что слова Путина можно нести в банк и их там примут как твердую валюту. Например, он не раз и не два говорил, что сделает россиян бессовестно богатыми людьми уже к 2020 году. Внимательные люди могут заметить, что он уже досрочно выполнил свое обещание, и даже приведут тому доказательства. И то сказать, граждане Усмановы, Дерипаски и прочие Роттенберги, действительно стали бессовестно богатыми. Их дворцы и яхты стали притчей во языцех и лоховитые нищеброды из принцев и шейхов стран Залива, никак не могут состязаться по роскоши с этими достойными людьми. Далее, эти люди уже давно не являются в прямом смысле россиянами. Они давно выправили себе паспорта благополучных стран, перевезли туда семьи, дворовых людей, собак, лошадей и любовниц, а потом – постоянно подвозят туда все новые суммы, нажитые непосильным трудом. Между прочим, и русскими их тоже можно назвать с известной долей иронии. Не правда ли, упомянутые выше фамилии, как-то Усманов, Роттенберг и многие другие, как-то не сильно вписываются в канонические фамилии этих земель
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13
0 0
Плодитесь сильнее, запрещайте аборты.
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Ага!
0 0
Нам переживать не стоит. Россия, это 3% от населения земного шара, а полезных ископаемых почти 70%. Имеющимся миллиардерам ещё богатеть и богатеть. Думаю и на их правнуков хватит ресурсов.
Да вот, только, наши богатства нам давно уже не принадлежат!
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