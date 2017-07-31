Резонансная история с поджогом пианино показала, на что способна толпа в праведном гневе.

Напомним, достопримечательность испортили две юные хулиганки. Процесс запечатлели на камеры видеонаблюдения, снимки выложили в сеть многие СМИ. Мэр Новокузнецка пообещал 50 000 рублей тому, кто приведёт девушек в полицию. А в комментариях на одном из местных сайтов неизвестный выложил ссылки на странички двух новокузнечанок.

«Девушки были совершенно не при чём. А для них начался кошмар с угрозами, маты с пожеланиями смерти, сожжения разных частей тела и бесконечный поток грязи в их адрес. Пока девушки поняли, что происходит, пока выяснили, откуда взялась эта информация, — ссылка на их личные страницы с обвинением в вандализме так и висела в комментариях», — рассказала Novokuznetsk.su неравнодушная новокузнечанка.

Девушки обратились в редакцию сайта, на что им грубо заявили «не учите нас работать», рассказала читательница. Комментарий удалили, но поздно: ссылки распространялись по пабликам во «ВКонтакте». А когда народ наконец разобрался, что клеймит невинных, в комментарии закинули странички других девушек. Охота шла с огоньком и азартом.

«Стыдно было за горожан, которые заступаются за культурное место и музыкальный инструмент абсолютно антикультурными выражениями. Девушки виноваты, и это факт, но то, с какой лёгкостью сами жители могут обвинять и выносить приговоры невинным людям, подтверждает, что действительно культурный уровень города нулевой», — прокомментировала одна из пострадашвих.

Эта история ярко показала лицо нашего города, уверяет читательница электронной газеты. Чтобы выплеснуть эмоции, новокузнечане были готовы угрожать и грубить незнакомым людям, и не факт, что дело не дошло бы до настоящего насилия. И всё это из-за праведного гнева.

Как уже сообщал ВашГород.ру, девушки рассказали, зачем подожгли пианино. Напомним, в ГУ МВД решали вопрос о возбуждении уголовного дела. А в «Арт-сквере» тем временем установили новый музыкальный инструмент.