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Из-за охоты на новокузнецких поджигательниц пострадали невиновные девушки

Сегодня 10:16
1828
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Blogger.com

Резонансная история с поджогом пианино показала, на что способна толпа в праведном гневе.

Напомним, достопримечательность испортили две юные хулиганки. Процесс запечатлели на камеры видеонаблюдения, снимки выложили в сеть многие СМИ. Мэр Новокузнецка пообещал 50 000 рублей тому, кто приведёт девушек в полицию. А в комментариях на одном из местных сайтов неизвестный выложил ссылки на странички двух новокузнечанок.

«Девушки были совершенно не при чём. А для них начался кошмар с угрозами, маты с пожеланиями смерти, сожжения разных частей тела и бесконечный поток грязи в их адрес. Пока девушки поняли, что происходит, пока выяснили, откуда взялась эта информация, — ссылка на их личные страницы с обвинением в вандализме так и висела в комментариях», — рассказала Novokuznetsk.su неравнодушная новокузнечанка.

Девушки обратились в редакцию сайта, на что им грубо заявили «не учите нас работать», рассказала читательница. Комментарий удалили, но поздно: ссылки распространялись по пабликам во «ВКонтакте». А когда народ наконец разобрался, что клеймит невинных, в комментарии закинули странички других девушек. Охота шла с огоньком и азартом.

«Стыдно было за горожан, которые заступаются за культурное место и музыкальный инструмент абсолютно антикультурными выражениями. Девушки виноваты, и это факт, но то, с какой лёгкостью сами жители могут обвинять и выносить приговоры невинным людям, подтверждает, что действительно культурный уровень города нулевой», — прокомментировала одна из пострадашвих.

Эта история ярко показала лицо нашего города, уверяет читательница электронной газеты. Чтобы выплеснуть эмоции, новокузнечане были готовы угрожать и грубить незнакомым людям, и не факт, что дело не дошло бы до настоящего насилия. И всё это из-за праведного гнева.

Как уже сообщал ВашГород.ру, девушки рассказали, зачем подожгли пианино. Напомним, в ГУ МВД решали вопрос о возбуждении уголовного дела. А в «Арт-сквере» тем временем установили новый музыкальный инструмент.

Комментарии 17
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Мисако
22 0
Вот именно, видела я этих "высокоморальных" в комментариях. Дохрена культурные и правильные, аж готовы избить и изнасиловать девчонок. Аж противно.
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z
0 5
Вот мерчок и прокосячился .. затравил молодежь за полтос.
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Вася
8 4
Вот именно, видела я этих "высокоморальных" в комментариях. Дохрена культурные и правильные, аж готовы избить и изнасиловать девчонок. Аж противно.
99 % - быдло горожан в быдло городе !!!
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Мисако
8 1
Вот именно, видела я этих "высокоморальных" в комментариях. Дохрена культурные и правильные, аж готовы избить и изнасиловать девчонок. Аж противно.
Я их не оправдываю, но другая реакция должна быть. Наказание родителями, порицание, общественные работы, штраф и так далее, а не "изнасиловать, поджечь, избить". \
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Имя есть
16 2
99 % - быдло горожан в быдло городе !!!
Ты, конечно же, включил себя в эти 99%. Молодец!
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111111
6 3
"Невинные девушки".... ВГ, вы что охоту на девствениц открыли? Может невиновные?
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Не важно
9 0
Совет пострадавшим. Нужно было делать скрин тех обвинений с комментами. Потом можно было поиметь денег с газетенки. На Майбах конечно не хватило бы, но наказать газетку и получить компенсацию, пусть даже на шоколадку, надо бы. А газетка Сити-Н как я понял.
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*
4 0
Совет пострадавшим. Нужно было делать скрин тех обвинений с комментами. Потом можно было поиметь денег с газетенки. На Майбах конечно не хватило бы, но наказать газетку и получить компенсацию, пусть даже на шоколадку, надо бы. А газетка Сити-Н как я понял.
Поддерживаю. Ужасает тенденция, когда все такие смелые, спрятавшиеся за никами, обливают помоями всех, кого не лень. Я бы даже советовала подать в суд на газетенку и на господ, которые сыпали угрозами. Нужно уже начинать учить распоясавшуюся школоту и не только.
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як
1 3
спасибо мэру города.
он для начала бы научился публично высказываться.
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чего и следовало ожидать
4 0
ситя-гэ - самый позорны сайт города. мало того, что они осуществляют цензуру у себя на сайте, так они еще выкладывают под видом "народных новостей" откровенные доносы. стукачество и цензура - самая гниль собралась в одном месте, это место СИТЯ-ГЭ!
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Кыш пернатый!
0 0
подрачил на новый инструмент
Себе лучше в анус и орало кончай!
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да-да
0 3
А всему виной наши ОРГАНЫ, которые сами ничего делать, никого искать, выполнять свои должностные обязанности не хотят!
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lex
0 0
А всему виной наши ОРГАНЫ, которые сами ничего делать, никого искать, выполнять свои должностные обязанности не хотят!
...наши ОРГАНЫ...Т.е и мои тоже?
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Василий.
0 0
Лично Я ни черта не понял смысл этой статьи. Это получается эти "девочки" не поджигали,а их просто оболгали. Так вы "ДЕВОЧКИ" тогда и подайте иск в суд на тех кто выюал эту информацию. И не надо винить всех горожан.А автор этой статьи получается просто ИДИОТю
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ага .....
0 0
"Невинные девушки".... ВГ, вы что охоту на девствениц открыли? Может невиновные?
Невинный , как и невиновный -
"Не имеющий за собой вины, провинности; не совершивший ничего преступного".
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Акрихин
0 0
Получается ,что МЕР и многие СМИ потворствовали травле?
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