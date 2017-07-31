Эксперты составили топ-10 самых дорогих предложений работы для кузбассовцев в июле этого года.
Рейтинг подготовили специалисты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.
Первую строчку списка заняла вакансия коммерческого директора с вознаграждением от 150 тысяч рублей.
На втором месте предложение для водителя-экспедитора, в обязанности которого входит доставка молочной продукции по Сибири. Кандидату обещают зарплату от 120 тысяч рублей.
На третьей строке расположилась вакансия руководителя/главного инженера в сфере строительства и недвижимости. Потенциальный сотрудник моет рассчитывать на зарплату от 100 тысяч рублей.
Четвёртое место заняло предложение для регионального менеджера по продаже насосного оборудования — от 90 тысяч рублей.
Пятая позиция у вакансии программиста 1С с зарплатой от 65 тысяч рублей. На такое же вознаграждение может рассчитывать медицинский представитель (шестое место).
Взрывнику обещают от 60 тысяч рублей в месяц (седьмое место).
Далее следуют вакансии супервайзера (от 55 тысяч рублей) и главного бухгалтера (от 52 200 рублей).
Замыкает топ-10 предложение для врача стоматолога-терапевта. Работодатель готов платить медику от 50 тысяч рублей в месяц.
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Вон тулиивцы официально получают копейки, а тратят не по "доходам".
как указана здесь , она больше ))