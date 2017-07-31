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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Кузбассе

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Кузбассе

Сегодня 10:33
1276
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
oatlandsdentalsurgery.co.uk

Эксперты составили топ-10 самых дорогих предложений работы для кузбассовцев в июле этого года.

Рейтинг подготовили специалисты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.

Первую строчку списка заняла вакансия коммерческого директора с вознаграждением от 150 тысяч рублей.

На втором месте предложение для водителя-экспедитора, в обязанности которого входит доставка молочной продукции по Сибири. Кандидату обещают зарплату от 120 тысяч рублей.

На третьей строке расположилась вакансия руководителя/главного инженера в сфере строительства и недвижимости. Потенциальный сотрудник моет рассчитывать на зарплату от 100 тысяч рублей.

Четвёртое место заняло предложение для регионального менеджера по продаже насосного оборудования — от 90 тысяч рублей.

Пятая позиция у вакансии программиста 1С с зарплатой от 65 тысяч рублей. На такое же вознаграждение может рассчитывать медицинский представитель (шестое место).

Взрывнику обещают от 60 тысяч рублей в месяц (седьмое место).

Далее следуют вакансии супервайзера (от 55 тысяч рублей) и главного бухгалтера (от 52 200 рублей).

Замыкает топ-10 предложение для врача стоматолога-терапевта. Работодатель готов платить медику от 50 тысяч рублей в месяц.

Комментарии 7
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Бусина
12 0
А что, сегодня 1 апреля???? Это статейка на правах анекдота????? Обещать - не значит платить!!!! Мы тут взрослые , в такую бредятину давно не верим!!!!!!!!
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z
3 0
А что, сегодня 1 апреля???? Это статейка на правах анекдота????? Обещать - не значит платить!!!! Мы тут взрослые , в такую бредятину давно не верим!!!!!!!!
Ага, чет за такие должности маленькие зп.
Вон тулиивцы официально получают копейки, а тратят не по "доходам".
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.
0 0
А что, сегодня 1 апреля???? Это статейка на правах анекдота????? Обещать - не значит платить!!!! Мы тут взрослые , в такую бредятину давно не верим!!!!!!!!
Хантер о себе напоминает, реклама этого сайта для повышения его посещаемости.
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Артур
1 0
А что, сегодня 1 апреля???? Это статейка на правах анекдота????? Обещать - не значит платить!!!! Мы тут взрослые , в такую бредятину давно не верим!!!!!!!!
С чего вы взяли что таких зарплат нет ? Вы собеседование проходили туда ?
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321
0 0
А что, сегодня 1 апреля???? Это статейка на правах анекдота????? Обещать - не значит платить!!!! Мы тут взрослые , в такую бредятину давно не верим!!!!!!!!
а по вашим сведениям сколько платят на подобных должностях?
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Прынц на сером "козле"
1 0
Экспедитору молочки платят 120 косарей? Да ладно?!. Если только на своей машине, и то минимум серьезная рефка нужна,а не Газель..
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Артур
0 0
А что, сегодня 1 апреля???? Это статейка на правах анекдота????? Обещать - не значит платить!!!! Мы тут взрослые , в такую бредятину давно не верим!!!!!!!!
Могу сказать что работаю , на одной из представленных должностей . И да зп получаю действительно не такую
как указана здесь , она больше ))
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