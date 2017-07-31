Владимир Путин подписал закон, упрощающий показ отечественных фильмов.

По действующему законодательству прокат фильмов на территории страны без определенного разрешения не допускается. Чтобы организовать показ фильма, нужно получить прокатное удостоверение.

Новый закон избавляет от подобных хлопот. Теперь отечественные фильмы, ставшие общественным достояние можно показывать, не имея прокатного удостоверения. Однако такая норма распространяется только на некоммерческие показы.