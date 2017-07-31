Владимир Путин подписал закон, упрощающий показ отечественных фильмов.
По действующему законодательству прокат фильмов на территории страны без определенного разрешения не допускается. Чтобы организовать показ фильма, нужно получить прокатное удостоверение.
Новый закон избавляет от подобных хлопот. Теперь отечественные фильмы, ставшие общественным достояние можно показывать, не имея прокатного удостоверения. Однако такая норма распространяется только на некоммерческие показы.
«Устанавливается, что в случаях некоммерческого показа музеями, выставочными залами, домами и дворцами культуры, клубами, парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами, научными организациями или образовательными организациями перешедших в общественное достояние фильмов, созданных на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы Российской Федерации, прокатное удостоверение на показ фильмов не требуется», — передают слова Кремля РиаНовости.
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а все-таки Тор и ВПН, гад, запретил. Ну чистый дракон.