В Сибири бушуют грозы, а синоптики заявляют, что со временем к нам придёт сильная засуха.

Обычно воздушные массы движутся на запад и восток, сказали в Гидрометцентре России. Но климат меняется, и сейчас всё чаще регистрируют юго-восточные переносы воздуха, пишет «Российская газета».

В этом случае воздух с Ближнего Востока пойдёт в Новосибирскую, Кемеровскую, Омскую, Томскую области, а также в Алтайский и Красноярские края. А климат там засушливый, и не исключено, что Сибирь ждут высокие температуры без дождей и гроз.

Сейчас в большинстве районов Сибири стоит жара с грозами и дождями.