В Сибири бушуют грозы, а синоптики заявляют, что со временем к нам придёт сильная засуха.
Обычно воздушные массы движутся на запад и восток, сказали в Гидрометцентре России. Но климат меняется, и сейчас всё чаще регистрируют юго-восточные переносы воздуха, пишет «Российская газета».
В этом случае воздух с Ближнего Востока пойдёт в Новосибирскую, Кемеровскую, Омскую, Томскую области, а также в Алтайский и Красноярские края. А климат там засушливый, и не исключено, что Сибирь ждут высокие температуры без дождей и гроз.
Сейчас в большинстве районов Сибири стоит жара с грозами и дождями.
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В оригинальной статье на РГ речь шла о классическом движении воздушных масс с запада (так и указывается: западно-восточное движение, т.е. по параллелям с запада на восток. Про параллели как-нибудь в другой раз). Ну, помните же, классический прогноз погоды - примерно через недели погода из европейской части нашей Родины приходила к нам, в Сибирь.
Т.е., Марго, с запада на восток движение воздуха, а не как у Вас - либо от нас туда, либо наоборот.
Компрене ву, мон ами?