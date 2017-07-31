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В Сибирь придёт засуха с Ближнего Востока

Сегодня 11:15
2017
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В Сибири бушуют грозы, а синоптики заявляют, что со временем к нам придёт сильная засуха.

Обычно воздушные массы движутся на запад и восток, сказали в Гидрометцентре России. Но климат меняется, и сейчас всё чаще регистрируют юго-восточные переносы воздуха, пишет «Российская газета».

В этом случае воздух с Ближнего Востока пойдёт в Новосибирскую, Кемеровскую, Омскую, Томскую области, а также в Алтайский и Красноярские края. А климат там засушливый, и не исключено, что Сибирь ждут высокие температуры без дождей и гроз.

Сейчас в большинстве районов Сибири стоит жара с грозами и дождями.

Комментарии 7
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как метеоролог метеорологу, Марго,
11 4
обязан казать на досадную неточность в Вашей замечательной статье о грядущей гибельной засухе .

В оригинальной статье на РГ речь шла о классическом движении воздушных масс с запада (так и указывается: западно-восточное движение, т.е. по параллелям с запада на восток. Про параллели как-нибудь в другой раз). Ну, помните же, классический прогноз погоды - примерно через недели погода из европейской части нашей Родины приходила к нам, в Сибирь.
Т.е., Марго, с запада на восток движение воздуха, а не как у Вас - либо от нас туда, либо наоборот.

Компрене ву, мон ами?
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КоляYeti 13913
10 0
Вот и хорошо, будем дальше греться...
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Акрихин
0 4
А когда придет новый бугернатор?
Как только тебя посадят, сразу и придёт))))
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вася
0 2
А когда придет новый бугернатор?
падрочим!
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