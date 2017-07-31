В России изменится порядок проведения плановой диспансеризации населения.

Нововведения вступят в силу 1 января 2018 года. Из плановой диспансеризации граждан исключат УЗИ, общие анализы крови и мочи. Одновременно с этим обследования на выявление рака буду проводиться чаще.

Сейчас взрослое население проходит диспансеризацию раз в три года. Однако есть исследования, которые должны проводиться чаще. Так, анализ кала на скрытую кровь, направленный на выявление калоректального рака, будет проводиться раз в два года людям от 50 до 75 лет, — рассказал «Известиям» главный эксперт Минздрава РФ по профилактической медицине Сергей Бойцов.

При этом, отметил специалист, медики будут использовать новый иммунохимический метод. Он гораздо точнее выявляет опухоль при её наличии и в отличие от менее специфичных тестов не требует длительной подготовки и ограничений в диете.

Маммография со следующего года будет выполняться один раз в три года женщинам в возрасте 39−49 лет и один раз в два года женщинам в возрасте 50−69 лет.

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