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Россиян будут чаще обследовать на рак

Сегодня 11:25
914
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
handelsblatt.com

В России изменится порядок проведения плановой диспансеризации населения.

Нововведения вступят в силу 1 января 2018 года. Из плановой диспансеризации граждан исключат УЗИ, общие анализы крови и мочи. Одновременно с этим обследования на выявление рака буду проводиться чаще.

Сейчас взрослое население проходит диспансеризацию раз в три года. Однако есть исследования, которые должны проводиться чаще. Так, анализ кала на скрытую кровь, направленный на выявление калоректального рака, будет проводиться раз в два года людям от 50 до 75 лет, — рассказал «Известиям» главный эксперт Минздрава РФ по профилактической медицине Сергей Бойцов.

При этом, отметил специалист, медики будут использовать новый иммунохимический метод. Он гораздо точнее выявляет опухоль при её наличии и в отличие от менее специфичных тестов не требует длительной подготовки и ограничений в диете.

Маммография со следующего года будет выполняться один раз в три года женщинам в возрасте 39−49 лет и один раз в два года женщинам в возрасте 50−69 лет.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что в российских больницах хотят увеличить время на приём пациентов.

Комментарии 7
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z
7 0
А когда россиян будут обследывать на реальные доходы, а не на выдумки чиговноежиков?
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stek
8 0
"Чего вы припёрлись, если ходить можете? " и "А где же вы раньше-то были? " - два диагноза у врачей....
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123
11 0
Странно, что убирают общие анализы крови и мочи,вообще это самое основное.
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Лаб
0 1
Странно, что убирают общие анализы крови и мочи,вообще это самое основное.
Слава богу, что убирают, платят за них копейки, а работы до хренища
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Акрихин
4 0
А когда россиян будут обследывать на реальные доходы, а не на выдумки чиговноежиков?
Тебя уже обследовали, мозга нет и доходов нет))))
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Вик
3 0
Чушь какая-то ! Иммунохимический метод исследования кала определяет не рак, а скрытую кровь, а общий анализ крови убирают зря, надо бы ещё и биохимию расширить !
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z
1 0
Чушь какая-то ! Иммунохимический метод исследования кала определяет не рак, а скрытую кровь, а общий анализ крови убирают зря, надо бы ещё и биохимию расширить !
Радутулийтесь вам зарплату повысили на 0,95, так же и тут. Будут обследовать чаще, но бесполезнее.
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