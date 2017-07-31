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Родители могут сами выбрать опекуна своему ребёнку

Сегодня 11:35
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pixabay.com

Президент России подписал изменения в законе «Об опеке и попечительстве».

Согласно внесённым в закон изменениям, родители теперь могут сами выбрать опекуна своему ребёнку. Такая мера предусмотрена на случай смерти сразу обоих родителей.

«Единственный родитель несовершеннолетнего ребёнка на случай своей смерти либо оба родителя на случай своей одновременной смерти (то есть смерти в один и тот же день) вправе определить опекуна или попечителя ребёнку», — публикует выдержку из официального документа «Комсомольская правда».

Отметим, что выбрать опекуна раньше мог только родитель, один воспитывающий ребёнка. Сейчас же таким правом могут воспользоваться семьи, где есть оба родителя.

Комментарии 1
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А когда можно будет не только выбирать, но и требовать?
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