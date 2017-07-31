В Кемерове перекроют движение из-за ремонта дорог
Сегодня 11:56
261
Временные ограничения для автомобилистов введут на трёх улицах города.
Это улица Тухачевского, от улицы 62 Проезд до выезда из города;
улица Баха;
проспект Ленинградский.
Ремонтные работы, если позволит погода, начнутся сегодня, 31 июля.
Работы идут с перекрытием одной из полос движения, о чём водителей информируют дорожные знаки, зона действия которых распространяется на весь участок ремонта. Ограничение скоростного режима — до 40 км/ч, — сообщили в пресс-службе городской администрации.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.