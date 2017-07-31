Временные ограничения для автомобилистов введут на трёх улицах города.

Это улица Тухачевского, от улицы 62 Проезд до выезда из города;

улица Баха;

проспект Ленинградский.

Ремонтные работы, если позволит погода, начнутся сегодня, 31 июля.

Работы идут с перекрытием одной из полос движения, о чём водителей информируют дорожные знаки, зона действия которых распространяется на весь участок ремонта. Ограничение скоростного режима — до 40 км/ч, — сообщили в пресс-службе городской администрации.