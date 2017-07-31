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В Кемерове перекроют движение из-за ремонта дорог

Сегодня 11:56
261
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
auto1.xyz

Временные ограничения для автомобилистов введут на трёх улицах города.

Это улица Тухачевского, от улицы 62 Проезд до выезда из города;

улица Баха;

проспект Ленинградский.

Ремонтные работы, если позволит погода, начнутся сегодня, 31 июля.

Работы идут с перекрытием одной из полос движения, о чём водителей информируют дорожные знаки, зона действия которых распространяется на весь участок ремонта. Ограничение скоростного режима — до 40 км/ч, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

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