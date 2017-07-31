Владимир Путин подписал законы о курортном сборе, запрете анонимайзеров, регулировании мессенджеров и отмене бесплатного багажа для невозвратных авиабилетов.

Напомним, закон о курортном сборе позволит с мая 2018 года взимать с отдыхающих в санаториях Крыма, Алтайского, Ставропольского и Краснодарского края налог. Он составит не более 100 рублей в сутки. Как уже сообщал ВашГород.ру, регионы сейчас определяются с размером сбора.

С ноября станут запрещены анонимайзеры. Эти программы позволяют заходить на заблокированные в России сайты. А с 1 января 2018 года власти усилят контроль за мессенджерами, сообщает Novokuznetsk.su.

С 29 сентября у нас отменят бесплатный багаж для невозвратных авиабилетов. Также в самолётах изменится понятие ручной клади, и за многие предметы придётся доплачивать.