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В России одобрили серию непопулярных законов

Сегодня 12:15
1371
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Spb.rcmm.ru

Владимир Путин подписал законы о курортном сборе, запрете анонимайзеров, регулировании мессенджеров и отмене бесплатного багажа для невозвратных авиабилетов.

Напомним, закон о курортном сборе позволит с мая 2018 года взимать с отдыхающих в санаториях Крыма, Алтайского, Ставропольского и Краснодарского края налог. Он составит не более 100 рублей в сутки. Как уже сообщал ВашГород.ру, регионы сейчас определяются с размером сбора.

С ноября станут запрещены анонимайзеры. Эти программы позволяют заходить на заблокированные в России сайты. А с 1 января 2018 года власти усилят контроль за мессенджерами, сообщает Novokuznetsk.su.

С 29 сентября у нас отменят бесплатный багаж для невозвратных авиабилетов. Также в самолётах изменится понятие ручной клади, и за многие предметы придётся доплачивать.

Комментарии 14
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stek
3 13
Ни один из этих законов меня не касается....)
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Vasya
41 1
Спасибо вам пвв, все на благо граждан!!!
А вы вообще читаете, что подписываете?!
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*
6 10
Спасибо вам пвв, все на благо граждан!!!
А вы вообще читаете, что подписываете?!
Еще упустили в новости, также подписал закон о телемедицине. Теперь официально разрешен прием пациентов по интернету. ))))
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жека
9 1
Спасибо вам пвв, все на благо граждан!!!
А вы вообще читаете, что подписываете?!
Конечно читает, вражина.
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Dfcz
8 4
насмешили. да на одоном месте вертели путина и его команду глобальные корпорации ))) я вот счас так и представил что опера взяла и выпилила из своего браузера бесплатный vpn )))) или тор такие взяли и больше не распространяются)))
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Акрихин
5 4
Ни один из этих законов меня не касается....)
Это потому.....что вы не можете себе позволить отдых...и тем более перелёт!
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Вик
3 2
Еще упустили в новости, также подписал закон о телемедицине. Теперь официально разрешен прием пациентов по интернету. ))))
Чушь не пишите
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ххх
8 5
Чушь не пишите
Зря вы так. Хоть загуглите для начала и увидите, что это правда.
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Миша
8 5
насмешили. да на одоном месте вертели путина и его команду глобальные корпорации ))) я вот счас так и представил что опера взяла и выпилила из своего браузера бесплатный vpn )))) или тор такие взяли и больше не распространяются)))
Так вертят же по конституции РФ. В ней всего один пункт - "приоритет международного права", остальное лирическое отступление. Одобрять непопулярные (антинародные) законы - это как? Причиняя кому-то зло, получать себе добро? Причём с уверенностью о всенародной поддержке?
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Вик
0 0
Зря вы так. Хоть загуглите для начала и увидите, что это правда.
Не читаю домыслов, даже в гугле ! Не будет никаких дистантных приёмов, телемедицина создаётся не для пациентов, а для врачей, работающих на земле !
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аватар
*
0 0
Чушь не пишите
Как ниже написали, Гугл вам в помощь ))))
Документ предусматривает возможность выдачи рецептов на лекарственные препараты, в том числе содержащие наркотические средства или психотропные вещества, справок и рецептов на медицинские изделия в форме электронного документа.
Помимо этого предполагается осуществление консультаций пациента с медиком с применением телемедицинских технологий, то есть дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента лечащим врачом после очного приема (осмотра, консультации), на основании данных о пациенте.
Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, отдельные положения — с 1 января 2019 года.
РИА Новости
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Пилюлькин!
0 0
Не читаю домыслов, даже в гугле ! Не будет никаких дистантных приёмов, телемедицина создаётся не для пациентов, а для врачей, работающих на земле !
не будьте таким упёртым. Всё верно.
ответить
аватар
Вик
0 0
Как ниже написали, Гугл вам в помощь ))))
Документ предусматривает возможность выдачи рецептов на лекарственные препараты, в том числе содержащие наркотические средства или психотропные вещества, справок и рецептов на медицинские изделия в форме электронного документа.
Помимо этого предполагается осуществление консультаций пациента с медиком с применением телемедицинских технологий, то есть дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента лечащим врачом после очного приема (осмотра, консультации), на основании данных о пациенте.
Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, отдельные положения — с 1 января 2019 года.
РИА Новости
Читать умеете ? "После очного приёма врача..." Нет очного приёма - нет заочного консультирования врачом - экспертом ! Телемедицина уже лет десять применяется у нас, на скорой, в том числе !
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Вик
0 0
не будьте таким упёртым. Всё верно.
Что верно ? Деда Михея из деревни Гадюкина будут консультировать в Бакулевке без врача, который его ведёт в этом Гадюкино ? Смешно :)
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