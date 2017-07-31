Владимир Путин подписал законы о курортном сборе, запрете анонимайзеров, регулировании мессенджеров и отмене бесплатного багажа для невозвратных авиабилетов.
Напомним, закон о курортном сборе позволит с мая 2018 года взимать с отдыхающих в санаториях Крыма, Алтайского, Ставропольского и Краснодарского края налог. Он составит не более 100 рублей в сутки. Как уже сообщал ВашГород.ру, регионы сейчас определяются с размером сбора.
С ноября станут запрещены анонимайзеры. Эти программы позволяют заходить на заблокированные в России сайты. А с 1 января 2018 года власти усилят контроль за мессенджерами, сообщает Novokuznetsk.su.
С 29 сентября у нас отменят бесплатный багаж для невозвратных авиабилетов. Также в самолётах изменится понятие ручной клади, и за многие предметы придётся доплачивать.
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А вы вообще читаете, что подписываете?!
А вы вообще читаете, что подписываете?!
А вы вообще читаете, что подписываете?!
Документ предусматривает возможность выдачи рецептов на лекарственные препараты, в том числе содержащие наркотические средства или психотропные вещества, справок и рецептов на медицинские изделия в форме электронного документа.
Помимо этого предполагается осуществление консультаций пациента с медиком с применением телемедицинских технологий, то есть дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента лечащим врачом после очного приема (осмотра, консультации), на основании данных о пациенте.
Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, отдельные положения — с 1 января 2019 года.
РИА Новости
Документ предусматривает возможность выдачи рецептов на лекарственные препараты, в том числе содержащие наркотические средства или психотропные вещества, справок и рецептов на медицинские изделия в форме электронного документа.
Помимо этого предполагается осуществление консультаций пациента с медиком с применением телемедицинских технологий, то есть дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента лечащим врачом после очного приема (осмотра, консультации), на основании данных о пациенте.
Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, отдельные положения — с 1 января 2019 года.
РИА Новости