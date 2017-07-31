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Кемеровская турфирма обманула клиентов

Сегодня 12:31
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Mlm-lider.ru

Как пишет сайт vse42, несколько кемеровчан обвиняют турагентство Golden Sun в мошенничестве. Люди приобрели путёвки, но выехать за границу им так и не удалось. Все туры были аннулированы.

Некоторые пострадавшие утверждают, что на их электронный адрес пришло письмо о прекращении работы компании в связи с финансовыми проблемами. На связь руководитель агентства Александра Четверикова не выходит. Удалены все страницы в социальных сетях. В офисе ситуацию тоже не смогли прояснить.

«В офисе никого не было. Охранник сказал, что еще в субботу она вывезла все компьютеры и документы. Она даже удалила свои сообщения в Viber. По нашей информации, Александра сейчас за пределами Кемеровской области», — сообщил vse42.ru один из обеспокоенных клиентов.

Мужчина также сообщил, что он, как и большинство обманутых клиентов, пользуется услугами этой турфирмы уже несколько лет. По этой причине многие не заключали договор с компанией, верили руководителю на слово. Обманутые кемеровчане планируют обратиться в полицию.

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