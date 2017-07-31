«Глаза боятся, а руки делают. Уверен, что лучшим подарком к 400-летию города было бы появление такого парка или просто прогулочной зоны.»

Житель города в своём блоге высказал предложение о создании нового парке в центре Новокузнецка.

По мнению Андрея Полухина, в Новокузнецке сегодня нет ни одного полноценного парка культуры и отдыха, отвечающего требованиям горожан.

Большинство парков и скверов в центре имеют свои недостатки. Поэтому новокузнечане вынуждены ездить в Зенковский парк, расположенный в Прокопевске.

Идеальной территорией для создания Центрального парка горожанин считает участок правого берега Томи от района крепости в сторону Запсиба.

«Там ещё при советской власти проложена к Чёртову мосту бетонная дорога, которая имеет продолжение и за ним. Погуляйте там в хорошую погоду и увидите: бегут спортсмены, жарят шашлыки, гуляют влюблённые парочки и персонажи с собачками, собирают грибы, стоит палаточный лагерь… То есть этот народный парк живет своей жизнью», — пишет в своем блоге горожанин.

Достоинствами этого двухкилометрового участка, как пишет Novokuznetsk.su, Андрей Полухин считает:

Расположение в центре города и доступность для жителей большинства районов.

Чистый воздух и отдаленность от дороги.

Шикарный вид на реку и город.

Наличие водопада.

Вхождение в один комплекс с Кузнецкой крепостью.