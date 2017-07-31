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Новокузнечанин предложил создать в городе Центральный парк

Сегодня 13:08
622
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pixabay.com

«Глаза боятся, а руки делают. Уверен, что лучшим подарком к 400-летию города было бы появление такого парка или просто прогулочной зоны.»

Житель города в своём блоге высказал предложение о создании нового парке в центре Новокузнецка.

По мнению Андрея Полухина, в Новокузнецке сегодня нет ни одного полноценного парка культуры и отдыха, отвечающего требованиям горожан.

Большинство парков и скверов в центре имеют свои недостатки. Поэтому новокузнечане вынуждены ездить в Зенковский парк, расположенный в Прокопевске.

Идеальной территорией для создания Центрального парка горожанин считает участок правого берега Томи от района крепости в сторону Запсиба.

«Там ещё при советской власти проложена к Чёртову мосту бетонная дорога, которая имеет продолжение и за ним. Погуляйте там в хорошую погоду и увидите: бегут спортсмены, жарят шашлыки, гуляют влюблённые парочки и персонажи с собачками, собирают грибы, стоит палаточный лагерь… То есть этот народный парк живет своей жизнью», — пишет в своем блоге горожанин.

Достоинствами этого двухкилометрового участка, как пишет Novokuznetsk.su, Андрей Полухин считает:

  • Расположение в центре города и доступность для жителей большинства районов.
  • Чистый воздух и отдаленность от дороги.
  • Шикарный вид на реку и город.
  • Наличие водопада.
  • Вхождение в один комплекс с Кузнецкой крепостью.

«Для реализации этого проекта нужно одно — обязать главу города, отцов города вместе с депутатами хотя бы раз прогуляться по этой террасе правого берега километра полтора в одну сторону. Заболеют идеей. Глаза боятся, а руки делают. Уверен, что лучшим подарком к 400-летию города было бы появление такого парка или просто прогулочной зоны. Пора реально у нас поднимать качество жизни! Красивые места должны влюблять в город, придавать ему устойчивость», — подытожил Андрей Полухин.

Комментарии 11
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Ветер перемен...
9 0
Помнится местные управленцы уже лет 5-7 назад заикались про то место,и даже канатную дорогу обещали там построить,но только ВОЗ и ныне там. Не будут они улучшать нашу жизнь. По их мнению не должны холопы жизни радоваться. Вот очередной ТЦ они махом организуют, но не колоритный парк с прудом,белками,с тропинками между разных сортов деревьев, с интересами для детей,с дешевыми кафешками, и т.д. А ведь зимой там можно было бы и на лыжах кататься,+если бы канатная дорога (фуникулер) над Томью связала бы Кузнецкую гору и Центральный район,вообще было бы замечательно!
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местные управленцы
4 2
Помнится местные управленцы уже лет 5-7 назад заикались про то место,и даже канатную дорогу обещали там построить,но только ВОЗ и ныне там. Не будут они улучшать нашу жизнь. По их мнению не должны холопы жизни радоваться. Вот очередной ТЦ они махом организуют, но не колоритный парк с прудом,белками,с тропинками между разных сортов деревьев, с интересами для детей,с дешевыми кафешками, и т.д. А ведь зимой там можно было бы и на лыжах кататься,+если бы канатная дорога (фуникулер) над Томью связала бы Кузнецкую гору и Центральный район,вообще было бы замечательно!
Перетопчьтесь без парка
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Илья
0 1
Радуйтесь что хоть деньги на дороги в 400-летию освоят
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Митрич
3 2
Помнится местные управленцы уже лет 5-7 назад заикались про то место,и даже канатную дорогу обещали там построить,но только ВОЗ и ныне там. Не будут они улучшать нашу жизнь. По их мнению не должны холопы жизни радоваться. Вот очередной ТЦ они махом организуют, но не колоритный парк с прудом,белками,с тропинками между разных сортов деревьев, с интересами для детей,с дешевыми кафешками, и т.д. А ведь зимой там можно было бы и на лыжах кататься,+если бы канатная дорога (фуникулер) над Томью связала бы Кузнецкую гору и Центральный район,вообще было бы замечательно!
Кому нытье и стенания заменили смысл жизни, тому действительно парк даром не сдался....
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Ветер перемен...
4 0
Кому нытье и стенания заменили смысл жизни, тому действительно парк даром не сдался....
В отличии от тебя Митрич,я писал в администрацию с подобной идеей облагородить то место. Однако всё по прежнему и ответа не было. Лет 6 назад писал.
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константин
2 0
поддерживаю автора статьи
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Митрич
0 2
Помнится местные управленцы уже лет 5-7 назад заикались про то место,и даже канатную дорогу обещали там построить,но только ВОЗ и ныне там. Не будут они улучшать нашу жизнь. По их мнению не должны холопы жизни радоваться. Вот очередной ТЦ они махом организуют, но не колоритный парк с прудом,белками,с тропинками между разных сортов деревьев, с интересами для детей,с дешевыми кафешками, и т.д. А ведь зимой там можно было бы и на лыжах кататься,+если бы канатная дорога (фуникулер) над Томью связала бы Кузнецкую гору и Центральный район,вообще было бы замечательно!
Сорри, а разве там достаточно места для организации городского парка?
Провожу аналогии с тем же Зенковским парком: там столько места просто нет.
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z
0 0
Там можно и так гулять, от крепости пешочком или на вело, очень удобно.
А то что такие места палите Андрюша, вам горожане спасибосечки накидать могут что совестно станет.
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Ветер перемен...
0 0
Сорри, а разве там достаточно места для организации городского парка?
Провожу аналогии с тем же Зенковским парком: там столько места просто нет.
Конечно! Территории там достаточно. Выйди,сам прогуляйся,посмотри. Пройти туда можно по дороге идя от церкви на Советской в верх,на лево есть поворот.
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13
1 0
Радуйтесь что хоть деньги на дороги в 400-летию освоят
Скорей, ПРИсвоят
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