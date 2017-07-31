«Глаза боятся, а руки делают. Уверен, что лучшим подарком к 400-летию города было бы появление такого парка или просто прогулочной зоны.»
Житель города в своём блоге высказал предложение о создании нового парке в центре Новокузнецка.
По мнению Андрея Полухина, в Новокузнецке сегодня нет ни одного полноценного парка культуры и отдыха, отвечающего требованиям горожан.
Большинство парков и скверов в центре имеют свои недостатки. Поэтому новокузнечане вынуждены ездить в Зенковский парк, расположенный в Прокопевске.
Идеальной территорией для создания Центрального парка горожанин считает участок правого берега Томи от района крепости в сторону Запсиба.
«Там ещё при советской власти проложена к Чёртову мосту бетонная дорога, которая имеет продолжение и за ним. Погуляйте там в хорошую погоду и увидите: бегут спортсмены, жарят шашлыки, гуляют влюблённые парочки и персонажи с собачками, собирают грибы, стоит палаточный лагерь… То есть этот народный парк живет своей жизнью», — пишет в своем блоге горожанин.
Достоинствами этого двухкилометрового участка, как пишет Novokuznetsk.su, Андрей Полухин считает:
«Для реализации этого проекта нужно одно — обязать главу города, отцов города вместе с депутатами хотя бы раз прогуляться по этой террасе правого берега километра полтора в одну сторону. Заболеют идеей. Глаза боятся, а руки делают. Уверен, что лучшим подарком к 400-летию города было бы появление такого парка или просто прогулочной зоны. Пора реально у нас поднимать качество жизни! Красивые места должны влюблять в город, придавать ему устойчивость», — подытожил Андрей Полухин.
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Провожу аналогии с тем же Зенковским парком: там столько места просто нет.
А то что такие места палите Андрюша, вам горожане спасибосечки накидать могут что совестно станет.
Провожу аналогии с тем же Зенковским парком: там столько места просто нет.