В минувшую субботу в Кемерове эвакуировали посетителей ЦУМа.

Из-за громкого хлопка многие очевидцы решили, что в ЦУМ ударила молния или произошёл взрыв. Но на самом деле в здании из-за грома сработала система пожаротушения, высыпался порошок, который люди приняли за дым.

Персонал и гостей эвакуировала администрация ЦУМа, сообщили ВашГород.ру в ГУ МЧС по Кемеровской области. Пожарные на месте провели разведку, источника горения не обнаружили. Никто не пострадал.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, 29 июля в Кемерове прошёл сильный ливень. Дождь затопил многие улицы.