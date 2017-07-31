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Кемеровчан эвакуировали из торгового центра из-за грома

Сегодня 13:14
243
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Скриншот видео

В минувшую субботу в Кемерове эвакуировали посетителей ЦУМа.

Из-за громкого хлопка многие очевидцы решили, что в ЦУМ ударила молния или произошёл взрыв. Но на самом деле в здании из-за грома сработала система пожаротушения, высыпался порошок, который люди приняли за дым.

Персонал и гостей эвакуировала администрация ЦУМа, сообщили ВашГород.ру в ГУ МЧС по Кемеровской области. Пожарные на месте провели разведку, источника горения не обнаружили. Никто не пострадал.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, 29 июля в Кемерове прошёл сильный ливень. Дождь затопил многие улицы.

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