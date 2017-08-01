ВашГород.ру узнал, какие знаменитости скоро выступят в Новокузнецке.

Первый концерт ждёт нас 16 сентября и порадует скорее молодёжь, чем старшее поколение. В «Восьмой проходной» выступит группа «Хлеб». Музыканты вновь порадуют фанатов композициями в стиле пародийный рэп. Билеты из первой партии стоят 900 рублей, в дальнейшем их станут продавать за 1000 рублей.

К концу сентября копим деньги на концерт Ярослава Сумишевского. Народный певец стал популярен благодаря интернет-проекту и уверенно набирает аудиторию. Послушать Ярослава можно 30 сентября в Театре Металлургов, заплатив за это от 700 до 1800 рублей.

3 октября идём в Новокузнецкий цирк на Григория Лепса. Удовольствие, правда, недешёвое — от 4000 до 6500 рублей. Гостей ждут старые хиты и новая программа #ТыЧегоТакойСерьёзный.

10 октября приезжает популярный у наших родителей вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица» с Александром Дроздовым. Исполнители хитов «Там, где клён шумит» и «Ты мне снишься» выступят также в Театре металлургов. Билеты стоят от 800 до 1600 рублей.

Кому не хватает драйва и лирики, рекомендуем сходить на концерт Наргиз Закировой. 20 октября яркая певица представит у нас новый альбом «Шум сердца». Помимо этого, организаторы обещают песни из репертуара Аллы Пугачёвой. Билеты стоят от 2000 до 3500 рублей.

Осенняя рок-волна продолжается. 23 октября слушаем Moscow Calling и «Белый пепел» в исполнении Александра Маршала. Легендарный участник «Парка Горького» выступит в Драмтеатре. На сайте kassy.ru билеты продают от 2000 до 3700 рублей.

Те, кто ещё не был на «Пикнике», могут это исправить. 20 ноября Шклярский и компания вновь погрузят Новокузнецк в атмосферу блюза и арт-рока. Билеты стоят 1600 до 3600 рублей. Концерт пройдёт в Драмтеатре.