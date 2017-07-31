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А выборосов точно не будет?
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Организаторы обещают «запредельно крутую атмосферу», призы, а также розыгрыш сертификата на 3 тысячи рублей.
Открытая фитнес-тренировка состоится 13 августа в 10:00 на Площади торжеств. К участию приглашаются жительницы города от 16 лет. Вход бесплатный, сообщили организаторы мероприятия.
Отмечается, что масштабная тренировка состоится при любой погоде. Подробности о том, как стать участницей акции, можно посмотреть здесь.
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