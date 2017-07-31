В России задумали повысить минимальную планку для налога на роскошь.
Изначально его должны были платить хозяева действительно дорогих машин, например, «Бентли», «Порше», «Мазерати». Но из-за постоянного изменения курса валют планку постоянно снижали. В итоге сейчас налог платят даже владельцы таких «рабочих лошадок», как «Ниссан Патрол» и «Фольксваген Туарег».
Сейчас в Минфине и Минпромторге обсуждают повышение планки для налога, пишет Novokuznetsk.su.
Налог на роскошь вызывает массу вопросов. Например, его вынуждены платить даже те, кто берёт дорогую машину с рук, когда она уже стоит намного меньше. Эксперты предлагают взимать пошлину за люксовые авто лишь один раз, при покупке в автосалоне.
Как уже сообщал ВашГород.ру, в России собираются упростить регистрацию новой машины. Предполагается, что водители смогут сами выбирать номер для автомобиля.
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Нужно брать с определённой суммы, с поправкой на инфляцию.
Нужно брать с определённой суммы, с поправкой на инфляцию.
Единственно проработать вопрос выплат не добавочно к суммам на содержание этих гаражей служебных авто, а относительно общих ранее выделяемых сумм.