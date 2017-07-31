Редкий вид растения обнаружили на территории «Шорского национального парка».

Речь идёт о ястребинке Крылова. Это представитель семейства сложноцветных. Произрастает исключительно в пределах Алтае-Саянского региона.

Ястребинка Крылова — многолетнее травянистое растение достигает высоты до 80 см. Соцветие щитковидно-метельчатое (3−25 корзинок); цветоносы обильно звёздчато-опушённые, со скудными железистыми волосками. Язычки цветков с ресничками. Растёт в темнохвойных лесах в верхней части лесного пояса и на субальпийских лугах. Требователен к влажности климата. Цветёт в августе. Растение включено в Красную книгу Красноярского края, — рассказали в пресс-службе «Шорского национального парка».

По словам представителей учреждения, в настоящее время на территории парка насчитывается 620 видов сосудистых растений.

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