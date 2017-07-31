В банке прокомментировали произошедшее и заявили, что проблема устранена.
В понедельник, 31 июля, в системе банка произошёл сбой. Многие клиенты пожаловались на невозможность совершения финансовых операций.
«Сегодня утром у некоторых клиентов могли наблюдаться временные затруднения при использовании банковских карт. Сейчас обслуживание ведётся в обычном режиме», — отметили в Сбербанке.
При входе в программу «Сбербанк Онлайн» информация о доступных средствах отображалась некорректно. Невозможно было снять или положить деньги на карту в банкомате, а так перевести их другому клиента Сбербанка.
«Утром зашла в сбербанк-онлайн и испугалась. На всех картах счет был по нулям. Сразу позвонила на горячую линию. Оператор сказал, что у них сбой, и скоро устранят неполадки. Минут через пять зашла в личный кабинет снова, все уже работало», — поделилась новокузнечанка Анна с ВашГород.ру.
При этом банкоматы Сбербанка исправно работали с картами других банков, как сообщают РБК.
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