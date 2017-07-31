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Новокузнечане выиграли ценные призы на боулинг-батле

Сегодня 14:54
214
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

В Новокузнецке состоялись долгожданные боулинг-батлы.

Как уже сообщал ВашГород.ру, посоревноваться звали как взрослых, так и детей.

На детский батл пришли 85 участников, сообщил редакции организатор Андрей Смирнов. Малыши и подростки, победившие в батле, получили призы от «Подорожника», «Парка Приключений», контактного зоопарка «Живая сказка» и других компаний.

Во взрослом батле поучаствовали 25 человек. Победителям достались подарки от магазина гироскутеров Girogo, спортивной одежды Forward, развлекательного центра лазерного пейнтбола Space и так далее.

На этом батлы в Новокузнецке не заканчиваются. Организаторы ещё устроят для горожан соревнования по караоке и танцам, сообщил ВашГород.ру Андрей Смирнов.

Комментарии 1
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z
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Сводили своих чайлдов шары катануть, опризухатили их.
Завидуйте работяжки.
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