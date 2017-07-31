Кузбасские синоптики рассказали, чем удивит погода в первую неделю августа.

Во вторник, 1 августа, температура воздуха днём составит 20…25 градусов выше ноля. Северо-восточный ветер с переходом на северо-западный будет усиливаться до 16 метров в секунду. В большинстве районов области пройдут дожди, грозы, возможен град. Ночью температура понизится до +11…+16.

В среду, 2 августа, днём местами сохранятся небольшие дожди, грозы, северо-западный порывистый ветер. Воздух прогреется до +22+27 градусов. Ночью похолодает до +14, и будет уже без существенных осадков с переменным ветром.

В четверг, 3 августа, столбик термометра днём поднимется до +25…+30 градусов. Ночью температура воздуха составит +13…+18 градусов. Осадков не ожидается.

В пятницу, 4 августа, Кузбасс окажется в тёплом секторе циклона. Осадки маловероятны, а температура повысится днём до +27…+32 градусов. Ночью синоптики прогнозируют 15…20 градусов тепла. Южный ветер будет от слабого до умеренного.

В субботу, 5 августа, усилится юго-западный ветер, его порывы могут достигать 15−20 метров в секунду. В большинстве районов области пройдут дожди, прогремят грозы. Днём температура составит +20…+25, ночью понизится до +10…+15 градусов.

В воскресенье, по предварительным данным, ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. В большинстве районов области ожидаются дожди, грозы, усиление юго-западного ветра. Днём столбик термометра отметится в пределах +21…+26 градусов, в ночные часы понизится до +11…+16.