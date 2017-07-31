По мнению учёных из Новой Зеландии, средневековый метод лечения бесплодия эффективнее искусственного оплодотворения.

Исследователи провели эксперимент, в котором участвовала 201 пара с необъяснимым бесплодием, сообщает life.ru. Часть из них пытались зачать ребенка естественным путем, остальные же применяли метод внутриматочной инсеминации — это введение спермы искусственным путем.

Полученная информация говорит о том, что шансы забеременеть естественным путем или с помощью искусственной инсеминации равны. В то время как шансы стать родители при помощи искусственного оплодотворения значительно меньше.

Эта методика известна еще с XV века. Стоимость её намного меньше, чем цена за ЭКО. Метод искусственного оплодотворения уступает методу внутриматочной инсеминации и во многих других аспектах. Например, не требуется хирургическое вмешательство, отсутствует реабилитационный период.