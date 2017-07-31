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А потом весь этот мусор будет валяться где попало.
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Новокузнечан зовут на яркий фестиваль светящихся шариков.
В 22.00 горожане по команде одновременно запустят в небо яркие шары. Посмотреть на мероприятие можно абсолютно бесплатно. А вот шарик придётся купить на месте, за 100 рублей.
Впрочем, участвовать в запуске шаров необязательно. Можно прийти только на развлекательную программу. Она стартует в 20.00 в сквере Ермакова.
Фестиваль пройдёт в эту субботу, 5 августа. Подробности можно прочитать в группе события во «ВКонтакте».
А вот как запуск шариков состоялся в прошлом году.
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