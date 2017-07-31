Новокузнечан зовут на яркий фестиваль светящихся шариков.

В 22.00 горожане по команде одновременно запустят в небо яркие шары. Посмотреть на мероприятие можно абсолютно бесплатно. А вот шарик придётся купить на месте, за 100 рублей.

Впрочем, участвовать в запуске шаров необязательно. Можно прийти только на развлекательную программу. Она стартует в 20.00 в сквере Ермакова.

Фестиваль пройдёт в эту субботу, 5 августа. Подробности можно прочитать в группе события во «ВКонтакте».

А вот как запуск шариков состоялся в прошлом году.