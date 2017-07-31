Полиция просит помочь найти одного из молодых людей, напавших на таксиста. Анонимность гарантируется.

В областном центре Кузбасса два брата напали на таксиста. Одного из них полицейские задержали, второй успел скрыться. Задержанным оказался 21-летний кемеровчанин. Он и его 23-летний брат Сергей Коврижных угрожали водителю такси ножом и в результате завладели машиной.

Автомобиль такси «Рено Логан» полицейские остановили после звонка одного из горожан. Он сообщил, что по улицам микрорайона «Южный» машина двигается с многочисленными нарушениями ПДД.

Автоинспекторы остановили автомобиль «Рено Логан», при этом из салона иномарки выбежал мужчина, которому удалось скрыться. За рулём транспортного средства находился ранее судимый за кражу и грабёж 21-летний местный житель, а на пассажирском сидении 31-летний таксист, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают второго налётчика. Всех, кто что-либо знает о месте нахождения Сергея Коврижных, просят сообщить об этом по телефонам: 8-(3842)-39−07−15, 8-(3842)-38−18−30 или на телефон «02».