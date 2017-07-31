Летняя школа программирования для детей впервые в Кемерове открыла двери юным разработчикам. Желающие постичь азы волшебного мира программирования в течение недели собирались в офисе кузбасских IT-компаний «ЭТО_».

При поддержке лидера интернет-рынка Кузбасса компании Good Line специалисты «Сибинфоцентр» обучали две группы детей. Ребята помладше учились программировать на Scratch, а старшие — под Android с помощью App Inventor.

Ребята программировали на примере игр и приложений для смартфонов. Школьники поделились, что учиться было непросто, но интересно. Многие уже решили, что обязательно станут программистами.

«Для ребят школа программирования — первый шаг на пути в востребованную профессию, — отметил Роман Жаворонков, генеральный директор Good Line. — Наша цель — помочь Кузбассу готовить высококвалифицированных программистов, которые будут внедрять инновационные технологии и идеи».

Как сказали в Good Line, юные программисты придут сюда учиться еще не раз.