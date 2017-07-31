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Здоровый город

Учёные рассказали, сколько нужно спать для хорошей фигуры

31 июля 18:00
953
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Учёные в очередной раз предупредили о важности полноценного сна.

Специалисты из Университета Лидса в Великобритании исследовали образ жизни 1615 взрослых. Подопытные записывали в дневник, сколько они спали, что ели и чем занимались в течение дня. Учёные же брали у них анализы на холестерин, измеряли кровяное давление, вес и так далее.

Выяснилось, что для снижения риска ожирения нужно спать 9 часов. Те же, кто видел сны всего 6 часов в сутки, как правило, весили больше.

Одна из причин — пониженный уровень «хорошего» холестерина в крови у недосыпающих, сообщает «Российская газета». Такой холестерин выгоняет из организма «плохой» жир. Учёные не первый год говорят о том, что для нормального уровня этого вещества в организме надо хорошо отдыхать.

Как ранее рассказывал ВашГород.ру, учёные из США выяснили, что долгий сон в выходные вреден для здоровья. Ранее их финские коллеги высчитали идеальную продолжительность ночного отдых для женщин и мужчин. Также советуем читателям ознакомиться с правилами здорового сна.

Комментарии 2
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Ева
1 0
Да никто, даже не ученые, не будет спорить, что 9 часов сна - это хорошо! При графике 5/2 и 9-ти часовом раб. дне (с обедом) получается только на сон и работу 18 часов. Утром собраться+завтрак+дорога=2 часа, вечером ужин+магазин+дорога домой=2,5 часа. Уборка, помыться - еще 1,5 часа и сутки закончились. Занятия и проведение времени с детьми, спортивные и развивающие секции (бассейн, танцы, спорт, фитнес, тренажер - не важно даже кто ходит, дети или взрослые) - это за счет времени на сон. Живу и работаю в центре, колбаса+сыр и булочка+масло не являются завтраком или ужином. И это хорошо, что никто не болеет, не учится дополнительно из взрослых, телек, сети и новости по совместительству с другими делами.
У многих, вставая в 6-00, получается ложиться в 21-00? Я только к 23-24.00.
Вот при 6-ти часовом рабочем дне мне бы удавался сон в 9 часов)
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Адам
1 1
Да никто, даже не ученые, не будет спорить, что 9 часов сна - это хорошо! При графике 5/2 и 9-ти часовом раб. дне (с обедом) получается только на сон и работу 18 часов. Утром собраться+завтрак+дорога=2 часа, вечером ужин+магазин+дорога домой=2,5 часа. Уборка, помыться - еще 1,5 часа и сутки закончились. Занятия и проведение времени с детьми, спортивные и развивающие секции (бассейн, танцы, спорт, фитнес, тренажер - не важно даже кто ходит, дети или взрослые) - это за счет времени на сон. Живу и работаю в центре, колбаса+сыр и булочка+масло не являются завтраком или ужином. И это хорошо, что никто не болеет, не учится дополнительно из взрослых, телек, сети и новости по совместительству с другими делами.
У многих, вставая в 6-00, получается ложиться в 21-00? Я только к 23-24.00.
Вот при 6-ти часовом рабочем дне мне бы удавался сон в 9 часов)
А шпилить тебя когда?
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