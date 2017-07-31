Учёные в очередной раз предупредили о важности полноценного сна.

Специалисты из Университета Лидса в Великобритании исследовали образ жизни 1615 взрослых. Подопытные записывали в дневник, сколько они спали, что ели и чем занимались в течение дня. Учёные же брали у них анализы на холестерин, измеряли кровяное давление, вес и так далее.

Выяснилось, что для снижения риска ожирения нужно спать 9 часов. Те же, кто видел сны всего 6 часов в сутки, как правило, весили больше.

Одна из причин — пониженный уровень «хорошего» холестерина в крови у недосыпающих, сообщает «Российская газета». Такой холестерин выгоняет из организма «плохой» жир. Учёные не первый год говорят о том, что для нормального уровня этого вещества в организме надо хорошо отдыхать.

Как ранее рассказывал ВашГород.ру, учёные из США выяснили, что долгий сон в выходные вреден для здоровья. Ранее их финские коллеги высчитали идеальную продолжительность ночного отдых для женщин и мужчин. Также советуем читателям ознакомиться с правилами здорового сна.