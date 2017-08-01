Новокузнечане смогут позаниматься фитнесом под открытым небом и порадовать больных детей.
В городе 2 августа в 19.00 начнётся благотворительная тренировка. Её под зажигательную музыку проведёт профессиональный тренер Анна Скобелева. Продлится занятие целый час.
Для участия нужно заранее зарегистрироваться в интернете и на самом мероприятии. Добровольный взнос за тренировку — 100 рублей. Все деньги пойдут на покупку игрушек для детей, лежащих в онкогематологическом отделении детской больницы № 4 в Новокузнецке. Помимо этого, среди участников разыграют призы.
Тренировка пройдёт на стадионе «Металлург» на Строителей, 28. Узнать другую информацию и зарегистрироваться можно в группе события во «ВКонтакте».
Как ранее сообщал ВашГород.ру, 6 августа в Новокузнецке пройдёт марафон с красками холи. 13 августа новокузнечанок зовут на бесплатную тренировку на Площадь торжеств. А ещё в этот же день пройдёт благотворительный забег.
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