В Новокузнецке в День ВДВ перекроют движение
Сегодня 07:30
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2 августа в Новокузнецке ограничат движение в связи с празднованием Дня воздушно-десантных войск.
С 12:30 до 13:00 часов движение закроют по проспекту Октябрьскому в направлении от Бульвара Героев до перекрёстка с круговым движением у дома № 42 по проспекту Бардина; по проспекту Бардина от перекрёстка с круговым движением у дома № 42 до дома № 36.
С 13:20 до 14:00 часов проезд закроют по улице Кирова от дома № 45А до перекрёстка с круговым движением у дома № 53.
В это же время движение будет ограничено:
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