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В Новосибирск вернётся жара и ясная погода

В Новокузнецке в День ВДВ перекроют движение

Сегодня 07:30
585
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mvestnik.ru

2 августа в Новокузнецке ограничат движение в связи с празднованием Дня воздушно-десантных войск.

С 12:30 до 13:00 часов движение закроют по проспекту Октябрьскому в направлении от Бульвара Героев до перекрёстка с круговым движением у дома № 42 по проспекту Бардина; по проспекту Бардина от перекрёстка с круговым движением у дома № 42 до дома № 36.

С 13:20 до 14:00 часов проезд закроют по улице Кирова от дома № 45А до перекрёстка с круговым движением у дома № 53.

В это же время движение будет ограничено:

  • по проспекту Кузнецкстроевскому в направлении от перекрёстка с круговым движением у дома № 53 по улице Кирова до пересечения с Пионерским проспектом;
  • по проспекту Пионерскому — в направлении от проспекта Кузнецкстроевского до пересечения с улицей Тольятти;
  • по улице Тольятти — от пересечения с проспектом Пионерским до пересечения с улицей Свёрдлова;
  • по улице Свёрдлова — от улицы Тольятти до дома № 8А.
Комментарии 6
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Екарный бабай
22 1
Сам служил в ВДВ,но на массовые гулянья давно не хожу,отмечаем своей компанией за городом. Так как стыдно за то было,которое отслужив год,позорит Голубой Берет,своим поганым,обожранным поведением.
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:
0 0
Зачем так далеко ехать чтобы так же напиться?
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вася
2 2
задолбала алкашня. позор родины. еще и праздник выбрали в день тридварасов
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Макс
4 1
Вот че за нах? Прям общенациональный праздник! Пусть гуляют по паркам и скверам! Ладно бы выходные были! Люди работают, а из-за этого им создаются неудобства!
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Прынц на сером "козле"
0 0
Сам служил в ВДВ,но на массовые гулянья давно не хожу,отмечаем своей компанией за городом. Так как стыдно за то было,которое отслужив год,позорит Голубой Берет,своим поганым,обожранным поведением.
Все правильно сказал!!! С наступающим!!!!
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Кам 812
0 0
Надеюсь элита вооруженных сил России, проведет свой праздник с совершением добрых дел.
Как то бойцы ВДВ города Белово, принесли сладости и игрушки детям сиротам в свой праздник. Достойный поступок от настоящих русских мужиков. А пьяные лица на центральных улицах, никак не поднимает уровень доверия населения...
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