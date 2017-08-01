2 августа в Новокузнецке ограничат движение в связи с празднованием Дня воздушно-десантных войск.

С 12:30 до 13:00 часов движение закроют по проспекту Октябрьскому в направлении от Бульвара Героев до перекрёстка с круговым движением у дома № 42 по проспекту Бардина; по проспекту Бардина от перекрёстка с круговым движением у дома № 42 до дома № 36.

С 13:20 до 14:00 часов проезд закроют по улице Кирова от дома № 45А до перекрёстка с круговым движением у дома № 53.

В это же время движение будет ограничено: