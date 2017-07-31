Ассоциация туроператоров России рассказала о том, какие направления летнего отдыха оказались наиболее популярными у россиян.
Лидером рейтинга предпочтений россиян оказалась Турция, которая возглавила топ по результатам летних бронирований у большинства массовых туроператоров, уточняет «Интерфакс». В АТОР добавили, что этим летом в Турции самым популярным направлением у россиян стало Анталийское побережье, а в нём лидирует Кемер.
Российский пляжный отдых тоже оказался востребованным, несмотря на общую тенденцию спада количества бронирований. У туроператоров лидируют по спросу Сочи (Адлерский район) и Крым (Южный берег и Евпаторийский район).
Также в список наиболее популярных направлений у туроператоров вошли Греция, Кипр, Испания, Болгария, Черногория и Италия.
Российские туристы также стремятся уложиться в сумму порядка 800−900 евро (около 60 тыс. рублей). Так, на отдых в России они готовы потратить в среднем в пределах 50−60 тыс. рублей, в Греции — 80−100 тыс. руб., в Турции — 84−86 тыс. руб., в Испании — 120 тыс. руб.
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Шучу-шучу, ты ж не озвучил сколько из 70000 ушло на крышу.
"Происходит бешеный всплеск по Южному берегу Крыма заболеваний верхних дыхательных путей. В это же время на Западном берегу полуострова крымчане получают кишечные заболевания. То есть, на ЮБК у людей сопли в августе, а в Западном Крыму люди не вылезают из туалетов", - отметил эксперт.
А вам только рестораны с кафе надо от морского отпуска?
Как там насчет посмотреть окрестности? - риторический вопрос, т.к за пределами пяти звезд срач и убогость.
Ну, кому что важнее, тот туда и едет!
Удачи!
Странное дело, покупали билеты в Адлер, так еле успели взять хорошие места (поездом)! Раскупают, как горячие пирожки! Отчего так, когда ТАМ так зашибись?
А вам только рестораны с кафе надо от морского отпуска?
Как там насчет посмотреть окрестности? - риторический вопрос, т.к за пределами пяти звезд срач и убогость.
Ну, кому что важнее, тот туда и едет!
Удачи!
Странное дело, покупали билеты в Адлер, так еле успели взять хорошие места (поездом)! Раскупают, как горячие пирожки! Отчего так, когда ТАМ так зашибись?
Нормальный человек в Крым отдыхать не поедет! Ценник конский, а сервис ниже плинтуса - смешно!
Не знаю... Весь Сочи без туров сами насмотрелись. Есть комп, есть маршрут. Абхазию, кстати, многие самостоятельно посещали. Мы как-то не рискнули. Взяли тур на микро-автобусе, Мерседес назывался. Все чинно, все вкусно, все зашибись!
А что там, в Крымунашем, делать? Там яблоки дороже, чем у нас в Сибири - 120 рублей кило!
Нормальный человек в Крым отдыхать не поедет! Ценник конский, а сервис ниже плинтуса - смешно!
За три года войны с Украиной мы про***ли $415 000 000 000 резервного фонда. То есть ввесь.
После этого путин подписал указ о обьединении Резервного Фонда и ФНБ.