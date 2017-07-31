Ассоциация туроператоров России рассказала о том, какие направления летнего отдыха оказались наиболее популярными у россиян.

Лидером рейтинга предпочтений россиян оказалась Турция, которая возглавила топ по результатам летних бронирований у большинства массовых туроператоров, уточняет «Интерфакс». В АТОР добавили, что этим летом в Турции самым популярным направлением у россиян стало Анталийское побережье, а в нём лидирует Кемер.

Российский пляжный отдых тоже оказался востребованным, несмотря на общую тенденцию спада количества бронирований. У туроператоров лидируют по спросу Сочи (Адлерский район) и Крым (Южный берег и Евпаторийский район).

Также в список наиболее популярных направлений у туроператоров вошли Греция, Кипр, Испания, Болгария, Черногория и Италия.

Российские туристы также стремятся уложиться в сумму порядка 800−900 евро (около 60 тыс. рублей). Так, на отдых в России они готовы потратить в среднем в пределах 50−60 тыс. рублей, в Греции — 80−100 тыс. руб., в Турции — 84−86 тыс. руб., в Испании — 120 тыс. руб.