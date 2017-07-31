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В Новосибирск вернётся жара и ясная погода

Россияне предпочли Крым и Сочи европейским курортам этим летом

31 июля 18:17
809
Автор:
Ксения Лысенко
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
crimeanclub.ru

Ассоциация туроператоров России рассказала о том, какие направления летнего отдыха оказались наиболее популярными у россиян.

Лидером рейтинга предпочтений россиян оказалась Турция, которая возглавила топ по результатам летних бронирований у большинства массовых туроператоров, уточняет «Интерфакс». В АТОР добавили, что этим летом в Турции самым популярным направлением у россиян стало Анталийское побережье, а в нём лидирует Кемер.

Российский пляжный отдых тоже оказался востребованным, несмотря на общую тенденцию спада количества бронирований. У туроператоров лидируют по спросу Сочи (Адлерский район) и Крым (Южный берег и Евпаторийский район).

Также в список наиболее популярных направлений у туроператоров вошли Греция, Кипр, Испания, Болгария, Черногория и Италия.

Российские туристы также стремятся уложиться в сумму порядка 800−900 евро (около 60 тыс. рублей). Так, на отдых в России они готовы потратить в среднем в пределах 50−60 тыс. рублей, в Греции — 80−100 тыс. руб., в Турции — 84−86 тыс. руб., в Испании — 120 тыс. руб.

Комментарии 22
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kooooliou
45 4
россияне предпочли садовые участки и огороды крыму и сочи так правильней будет
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Dbrnjh
8 8
Это наверное из за большого "наплыва" туристов не одна пляжная вебкамера в "крымнаше" не работает, прошлый год с ними то лоханулись
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GOSHENKA
20 2
Только вчера по ТВ говорили, что туроператоры бьют тревогу - поток туристов на курорты России снизился на 30%. Пипец, кому верить???
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Ветер
19 6
Мне верь...Вчера из крыма!!!На ЮБК пляжи заполнены но местным хочеться большего чтобы в очередь за жильем бились...только за ценником следи на жилье...СУП-солянка в КАФЕШКИ от 260-390 руб.в столовке 150 руб..ВИНА ..КОНЬЯКИ всё у нас есть по таким -же ценам...пиво местное по 50 руб привозное от60 и выше..Билет на автобус в Симферополе 13 руб без кондуктора...ФУРА заехать в крым туда -сюда 30 т руб..вот и ценник такой на не местное дорогой..вообщем если нужно море езжайте в сторону Николаевки-саки ..там комнату с кондиционером на одного от500 рууб в сутки..Алушта -ялта и весь Юбк от1500руб номер на двоих и выше...билет 42 т на двоих обошелся и 70 т руб на 20 дней ...
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777
6 1
самолеты из москвы в крым через час летают полные все..наши то же под завязку с кузни...а местный менталитет как и у любого русского всегда хочеться больше и больше бабла...Ценники ВЕСЁЛЫЕ!!!местные говорят лучше в геленджик сьездить..там и дороги и уровень обслуживания лучше и денег меньше оставиш!!
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75000 тыс.р/20 дней=3500
0 17
Мне верь...Вчера из крыма!!!На ЮБК пляжи заполнены но местным хочеться большего чтобы в очередь за жильем бились...только за ценником следи на жилье...СУП-солянка в КАФЕШКИ от 260-390 руб.в столовке 150 руб..ВИНА ..КОНЬЯКИ всё у нас есть по таким -же ценам...пиво местное по 50 руб привозное от60 и выше..Билет на автобус в Симферополе 13 руб без кондуктора...ФУРА заехать в крым туда -сюда 30 т руб..вот и ценник такой на не местное дорогой..вообщем если нужно море езжайте в сторону Николаевки-саки ..там комнату с кондиционером на одного от500 рууб в сутки..Алушта -ялта и весь Юбк от1500руб номер на двоих и выше...билет 42 т на двоих обошелся и 70 т руб на 20 дней ...
А ты крутой, ветер. Камю небось упивался кажен день.
Шучу-шучу, ты ж не озвучил сколько из 70000 ушло на крышу.
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!
8 1
В новостях - 5 российских туристов в Турции померли!
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О как
3 4
В новостях - 5 российских туристов в Турции померли!
Чо прям в новостях померли ?
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намкрыш или крымнаш
5 4
Это наверное из за большого "наплыва" туристов не одна пляжная вебкамера в "крымнаше" не работает, прошлый год с ними то лоханулись
На пляжах Крыма так тихо, что слышно как российские туристы бухают на турецких пляжах.
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Крым это уникальный курорт с целебным морским дерьмом.
1 6
Отсутствие очистных сооружений в Крыму приводит к массовым кишечным заболеваниям, - минздрав Пик инфекционных заболеваний у крымчан приходится на лето, когда температура воды поднимается выше 25 °C.

"Происходит бешеный всплеск по Южному берегу Крыма заболеваний верхних дыхательных путей. В это же время на Западном берегу полуострова крымчане получают кишечные заболевания. То есть, на ЮБК у людей сопли в августе, а в Западном Крыму люди не вылезают из туалетов", - отметил эксперт.
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хмырь
0 0
всё это 3.14159здешь
Стопудово!!!
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Я
1 0
А я в мае ездил в Турцию в 5 звездночный с ультро за 54 на двоих. 7 бассейнов, 2 ресторана, 6 или 7 кафе и это все на территории отеля. До этого были в анапе, судаке по деньгам еще больше, а сервис ниже 0
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Семен
2 0
А я в мае ездил в Турцию в 5 звездночный с ультро за 54 на двоих. 7 бассейнов, 2 ресторана, 6 или 7 кафе и это все на территории отеля. До этого были в анапе, судаке по деньгам еще больше, а сервис ниже 0
А сейчас ценник за одного примерно сорокет за три звезды
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?
6 1
А я в мае ездил в Турцию в 5 звездночный с ультро за 54 на двоих. 7 бассейнов, 2 ресторана, 6 или 7 кафе и это все на территории отеля. До этого были в анапе, судаке по деньгам еще больше, а сервис ниже 0
Стесняюсь спросить.
А вам только рестораны с кафе надо от морского отпуска?
Как там насчет посмотреть окрестности? - риторический вопрос, т.к за пределами пяти звезд срач и убогость.
Ну, кому что важнее, тот туда и едет!
Удачи!
Странное дело, покупали билеты в Адлер, так еле успели взять хорошие места (поездом)! Раскупают, как горячие пирожки! Отчего так, когда ТАМ так зашибись?
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аватар
Я
3 0
Стесняюсь спросить.
А вам только рестораны с кафе надо от морского отпуска?
Как там насчет посмотреть окрестности? - риторический вопрос, т.к за пределами пяти звезд срач и убогость.
Ну, кому что важнее, тот туда и едет!
Удачи!
Странное дело, покупали билеты в Адлер, так еле успели взять хорошие места (поездом)! Раскупают, как горячие пирожки! Отчего так, когда ТАМ так зашибись?
Не стесняюсь ответить. Весь юг объездил и алтай. Уже не знаю на что посмотреть, вот и решил съездить да реально отдохнуть, а не на нашем юге едешь на экскурсию в автобусе без кондера и весь автобус воняет потом и сервис еще раз говорю 0. И в окрестностях Новокузнецка до 1000км все объездил. Вот по планам на следующей год монголия и байкал на машине.
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Местная 8374
1 0
А что там, в Крымунашем, делать? Там яблоки дороже, чем у нас в Сибири - 120 рублей кило!
Нормальный человек в Крым отдыхать не поедет! Ценник конский, а сервис ниже плинтуса - смешно!
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а?
0 0
Чо прям в новостях померли ?
Тебе от их смерти весело и тянет пошутить?
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?
0 0
Не стесняюсь ответить. Весь юг объездил и алтай. Уже не знаю на что посмотреть, вот и решил съездить да реально отдохнуть, а не на нашем юге едешь на экскурсию в автобусе без кондера и весь автобус воняет потом и сервис еще раз говорю 0. И в окрестностях Новокузнецка до 1000км все объездил. Вот по планам на следующей год монголия и байкал на машине.
Экскурсия без кондера?
Не знаю... Весь Сочи без туров сами насмотрелись. Есть комп, есть маршрут. Абхазию, кстати, многие самостоятельно посещали. Мы как-то не рискнули. Взяли тур на микро-автобусе, Мерседес назывался. Все чинно, все вкусно, все зашибись!
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Димон
0 0
Анапа забита туристами , море зеленющее бл.. !!! Жильё дорогущее , иногда удивляешься как не стремно такое предлагать . Деньги деньгами , но себя и клиента уважать как то нужно . На вопрос какого *** цену ломите ни чего не вложив и создав сервиса ответ один - Не приезжай !
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КРЫМНАШ ГОЛОВНОГО МОЗГА
0 0
Местная:
А что там, в Крымунашем, делать? Там яблоки дороже, чем у нас в Сибири - 120 рублей кило!
Нормальный человек в Крым отдыхать не поедет! Ценник конский, а сервис ниже плинтуса - смешно!
Чем глубже погружается Титаник, тем громче играет оркестр", - отметил один из жителей Севастополя, глядя на ухудшающуюся социально-экономическую ситуацию, и продолжающиеся бесконечные шабаши. Кстати, сегодня путин подписал закон об "объединении" Резервного фонда и Фонда национального благосостояния - вот так красиво и завуалировано путин сообщил миру, что Резервный фонд на четвёртом году войны с Украиной закончился, с чем всех и поздравляю.
За три года войны с Украиной мы про***ли $415 000 000 000 резервного фонда. То есть ввесь.
После этого путин подписал указ о обьединении Резервного Фонда и ФНБ.
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