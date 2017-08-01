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В Новосибирск вернётся жара и ясная погода

Как изменится жизнь россиян в августе

Сегодня 07:40
1829
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vkurse.md

Последний месяц лета принесёт в жизнь россиян ряд изменений.

Традиционную подборку нововведений подготовила электронная газета novokuznetsk.su.

У работающих пенсионеров вырастут пенсии

Как ранее писал ВашГород.ру, с 1 августа прибавку получат те, за кого работодатели платили страховые взносы. Максимальный её размер — 3 пенсионных балла, то есть 222 рубля (в 2016 году один пенсионный балл составлял 74,27 рубля). Но чтобы получить эту сумму, пенсионер должен был зарабатывать «вбелую» не менее 19,9 тысяч рублей.

Заявлений на перерасчёт писать не нужно. Размер прибавки будет рассчитываться индивидуально.

Продукты подешевеют

По прогнозам Минэкономразвития, цены на продукты снизятся в среднем на 0,2 процента.

Должникам станет легче выехать за границу

Неплательщикам упростили выезд за границу: порог для невыездных должников подняли с 10 до 30 тысяч рублей. То есть теперь россияне не смогут покинуть страну, если их долг составляет 30 000 рублей.

Уклонисты не смогут занимать должности на госслужбе

Владимир Путин подписал закон, запрещающий в течение 10 лет работать на государственной и муниципальной службе тем, кто «откосил» от армии. Теперь все военные коммисариаты страны обязаны проверить работников государственных и муниципальных учреждений. Наказания избегут лишь те, кто не служил в армии по уважительной причине. Те, кто «откосил», будут уволены.

Многоэтажки оборудуют общедомовыми счётчиками

Во всех многоквартирных домах страны должны быть установлены общедомовые счётчики на воду и тепло — этого требует новый закон.

Для собственников это большой минус. В плюсе остаются поставщики ресурсов, которые могут рассчитывать на плату не по фактическим показателям, а по нормативам.

В России появится новая алкогольная «марка»

На бутылках со спиртными напитками появятся новые акцизные марки. За подделку акцизных марок и нелегальный оборот алкоголя грозит серьёзное наказание. Речь идёт о миллионных штрафах и увеличении срока лишения свободы.

Комментарии 6
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где логика
21 0
Чо- то я не понял.если ставят счетчики,то с ...уя ли плату расчитывают по нормативам,а не по фактическим показателям этих счётчиков?тогда нах они нужны?
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Мария
2 0
Чо- то я не понял.если ставят счетчики,то с ...уя ли плату расчитывают по нормативам,а не по фактическим показателям этих счётчиков?тогда нах они нужны?
ВГ скопировал абзац с другого сайта. "Для жильцов это большой минус"- минус, что нет счетчиков, т.к. поставщики ресурсов, которые имеют возможность рассчитывать плату за водоснабжение и отопление не по фактическим показателям, а по нормативам.
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Аленка
0 0
Платить за прибор все равно придется жильцам. Гражданам на это по умолчанию дается пятилетняя рассрочка. К примеру, счетчик тепла будет стоить примерно 250 тысяч рублей с установкой. Однако к общей стоимости оборудования могут быть начислены проценты, которые не должны превышать действующей ставки рефинансирования ЦБ. Впрочем, отменить эту рассрочку можно на общедомовом собрании жильцов.
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Я так кумекаю:
8 0
Чо- то я не понял.если ставят счетчики,то с ...уя ли плату расчитывают по нормативам,а не по фактическим показателям этих счётчиков?тогда нах они нужны?
И не поймёте: полный БАРДАК во всем, особенно в ЖКХ !
Повсеместная бесконтрольность и безнадзоиность во всем, + круговая порука "контролирующих органов": прокуратуры, ГЖИ, полиции, органов ЖКХ - всем всё по ... , т.к. сытого работать не смотивируешь без кнута.
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Сан Саныч 4677
0 0
Из всего этого понятно, что лучше жить мы ни как не начинаем, а снижение цены на продукты вообще бомба)))
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Людмила
0 0
Сан Саныч:
Из всего этого понятно, что лучше жить мы ни как не начинаем, а снижение цены на продукты вообще бомба)))
А вот про ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ по услугам ЖКХ(платежные извещения жители получат в августе) скромно "забыли".
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