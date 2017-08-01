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Недвижимость и строительство

Россияне перестали покупать квартиры

Сегодня 08:00
994
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
9r.ru

В России наблюдается рекордное снижение ввода жилья в России за 20 лет. Такого спада не было даже в кризис 2009—2010 годов. Вместе с этим наблюдается спад спроса на жильё.

В целом по России за первое полугодие ввод жилья снизился на 11% до 28 млн кв. м, гласят данные Росстата. Снижение произошло по большей части из-за провала в индивидуальном жилищном строительстве — почти на 16,7% в сравнении с прошлогодними показателями, сообщают «Ведомости».

Отмечается, что постоянное снижение ввода жилых площадей наблюдается с 2015 года, когда прекратилось кредитование со стороны международных финансовых организаций.

Комментарии 3
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Я так кумекаю:
4 0
Всё ерунда, главное, что люди "стали лучше одеваться" !
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айне3,14дика
18 1
Всё ерунда, главное, что люди "стали лучше одеваться" !
Мы стали БОЛЕЕ лучше одеваться! ©
Но это не главное. Главное - вата по-прежнему жрет стабильность и довольно похрюкивает под киселя, сословья и прочую пропаганду.
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Макс
8 0
Сейчас Госдура всё исправит, заставит силою брать ипотеку всем под 10%!!!!
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