В России наблюдается рекордное снижение ввода жилья в России за 20 лет. Такого спада не было даже в кризис 2009—2010 годов. Вместе с этим наблюдается спад спроса на жильё.

В целом по России за первое полугодие ввод жилья снизился на 11% до 28 млн кв. м, гласят данные Росстата. Снижение произошло по большей части из-за провала в индивидуальном жилищном строительстве — почти на 16,7% в сравнении с прошлогодними показателями, сообщают «Ведомости».

Отмечается, что постоянное снижение ввода жилых площадей наблюдается с 2015 года, когда прекратилось кредитование со стороны международных финансовых организаций.