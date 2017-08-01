Птица купалась в одном из озёр в Новоильинском районе города.

Длинноногую гостью на водоёме заметили специалисты МБУ «Защита населения и территории Новокузнецка» во время рейда по пляжам и несанкционированным местам купания.

Ранее ВашГород.ру рассказывал об обнаружении редкого растения на территории «Шорского национального парка».