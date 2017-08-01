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В Новосибирск вернётся жара и ясная погода

В Новокузнецке заметили цаплю

Сегодня 09:23
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
deryabino.ru, uznt42.ru

Птица купалась в одном из озёр в Новоильинском районе города.

Длинноногую гостью на водоёме заметили специалисты МБУ «Защита населения и территории Новокузнецка» во время рейда по пляжам и несанкционированным местам купания.

Ранее ВашГород.ру рассказывал об обнаружении редкого растения на территории «Шорского национального парка».

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